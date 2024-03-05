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Верховный суд

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Март
Омским судьям от имени Путина вручили медали «100 лет Верховному суду России»
Медали вручили на заседании Совета судей Омской области.
5 марта, 04:44
Февраль
В Москве умер председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев
Лебедев скончался в больнице после длительной болезни.
24 февраля, 12:09
Декабрь 2023
Верховный суд России признал «движение ЛГБТ» экстремисткой организацией
1 декабря 2023, 02:59
Октябрь 2023
Путин подписал указ об увеличении зарплат для российских судей
5 октября 2023, 13:30
Июнь 2023
Суд оставил без изменений приговор омичу, избившему и заживо закопавшему отца в яме
Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
19 июня 2023, 06:19

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