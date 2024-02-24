Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:57

Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

Иллюстрация

На 61 году ушла из жизни омский ветеран журналистики Маргарита Захарова

24 февраля 2024, 06:57
Фото: 1MI
Иллюстрация
Время и место прощания с Маргаритой Захаровой пока неизвестно.

В омском Союзе журналистов сообщили о смерти Маргариты Захаровой. Ветерана омской журналистики не стало 23 февраля на 61-м году жизни.

Трудовая деятельность Маргариты Захаровой началась в 1980 году в издательстве «Омская правда». За годы жизни женщина успела поработать корреспондентом и заведующей отделом газеты «Сибиряк», корреспондентом Калачинского телерадиокомитета. В 2005-м возглавила «Калачинский комитет по телевидению и радиовещанию», а в 2008-м стала главредом телестудии «Омь». Маргариту Захарову неоднократно награждали благодарственными письмами и дипломами.

Маргарита ЗахароваМаргарита Захарова
Маргарита Захарова
Фото: Союз журналистов Омской области

Время и место прощания с ветераном омской журналистики будет сообщено позднее.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Маргариты Витальевны.

#Общество#Омск#Омская область#Смерть#Журналист#Новости#Похороны#Юлия Истомина#Соболезнования
Подпишитесь
Разберут за март. Проблемный омский долгострой на Поворотной начали демонтировать
Сегодня, 04:20
Аккуратнее. Стало известно, в каком месяце больше умирает жителей Омской области
Вчера, 11:24
Завалит снегом. Омскую область ждет потепление и продолжительные осадки
Сегодня, 09:25
Пока не случится беда. В омской многоэтажке на Пригородной появились новые трещины
Сегодня, 07:43
Свадьба перед камерами. Пара из Омска выиграла миллион в популярном телепроекте
Сегодня, 03:39