На 61 году ушла из жизни омский ветеран журналистики Маргарита Захарова

Трудовая деятельность Маргариты Захаровой началась в 1980 году в издательстве «Омская правда». За годы жизни женщина успела поработать корреспондентом и заведующей отделом газеты «Сибиряк», корреспондентом Калачинского телерадиокомитета. В 2005-м возглавила «Калачинский комитет по телевидению и радиовещанию», а в 2008-м стала главредом телестудии «Омь». Маргариту Захарову неоднократно награждали благодарственными письмами и дипломами.