На 61 году ушла из жизни омский ветеран журналистики Маргарита Захарова

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 06:59
В омском Союзе журналистов сообщили о смерти Маргариты Захаровой. Ветерана омской журналистики не стало 23 февраля на 61-м году жизни.
Трудовая деятельность Маргариты Захаровой началась в 1980 году в издательстве «Омская правда». За годы жизни женщина успела поработать корреспондентом и заведующей отделом газеты «Сибиряк», корреспондентом Калачинского телерадиокомитета. В 2005-м возглавила «Калачинский комитет по телевидению и радиовещанию», а в 2008-м стала главредом телестудии «Омь». Маргариту Захарову неоднократно награждали благодарственными письмами и дипломами.
Время и место прощания с ветераном омской журналистики будет сообщено позднее.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Маргариты Витальевны.