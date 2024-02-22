Ниже климатической нормы. Синоптики предупредили омичей об опасности из-за погоды

В субботу жителей региона ожидает сохранение холодов, отмечается, что температура воздуха будет ниже климатической нормы на 10 градусов. В таких условиях возрастает опасность возникновения чрезвычайных ситуаций: пожаров, аварий на теплосетях, а также обрывов электросетей.