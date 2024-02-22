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Синоптики предупредили омичей о скорой опасности из-за аномальной погоды

Ниже климатической нормы. Синоптики предупредили омичей об опасности из-за погоды

22 февраля 2024, 09:10
Фото: 1MI

Синоптики предупредили омичей о скорой опасности из-за аномальной погоды

По данным специалистов Обь-Иртышского УГМС, 24 февраля в некоторых районах области ожидается критическое понижение температуры.

По прогнозу синоптиков Обь-Иртышского УГМС, холодная погода в Омской области продержится до 24 февраля. С воскресенья температура начнет постепенно понижаться.

В субботу жителей региона ожидает сохранение холодов, отмечается, что температура воздуха будет ниже климатической нормы на 10 градусов. В таких условиях возрастает опасность возникновения чрезвычайных ситуаций: пожаров, аварий на теплосетях, а также обрывов электросетей.

Кроме того, в такую погоду возможно затрудненное движение на дорогах, стоит ожидать пробок, особенно в часы-пик.

Синоптики предупредили, что в случае возникновения ЧС жителям региона следует обращаться в дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00 или 101.

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