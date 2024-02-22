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Published Сегодня, 04:49

Modified Сегодня, 04:51

Updated Сегодня, 04:51

Команды в нынешнем сезоне встретятся в четвертый раз

Омский «Авангард» на домашнем льду примет тольяттинскую «Ладу»

22 февраля 2024, 04:49
Фото: ХК Авангард
Команды в нынешнем сезоне встретятся в четвертый раз
«Ястребы» в настоящее время лидируют в Восточной конференции. «Лада» находится на 7 месте таблицы.

Омский «Авангард» сегодня, 22 февраля, на льду G-Drive Арены встретится с тольяттинской «Ладой». Матч начнется в 19:30.

В настоящее время «Авангард» лидирует в Восточной конференции. По итогам 65 игр команда набрала 90 очков. В спину дышит «Металлург», у которого 89 очков. К слову, «ястребам» и «магнитке» еще предстоит встретится в завершающем матче регулярного сезона. Игра пройдет в понедельник, 26 февраля, в Магнитогорске. Прошлый матч «Авангард» провел на домашней площадке, «ястребы» обыграли «Автомобилист» со счетом 4:2.

Лада расположилась на 7 месте Востока. У команды за плечами 65 игр и 72 очка. Прошлый матч тольяттинцы проиграли на выезде новосибирской «Сибири» — 0:3.

«Авангард» и «Лада» встречались в чемпионатах 89 раз. На счету «ястребов» 43 победы, у «Лады» — 36. Еще 10 матчей завершились вничью. Шайбы 230 — 229 в пользу волжан. В текущем чемпионате команды встречались три раза. «Авангард» — «Лада» — 3:5, 2:1, 5:3.

Ранее Город55 сообщал, что «Авангард» побил собственный рекорд по победам в регулярном чемпионате КХЛ.

«Авангард» обновил рекорд клуба по победам в регулярном чемпионате КХЛ
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#Спорт#Хоккей#Омск#Омская область#Прогнозы#Авангард хоккей#Евгений Игишев#Лада
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