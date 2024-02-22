Омский «Авангард» на домашнем льду примет тольяттинскую «Ладу»

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Омский «Авангард» сегодня, 22 февраля, на льду G-Drive Арены встретится с тольяттинской «Ладой». Матч начнется в 19:30.
В настоящее время «Авангард» лидирует в Восточной конференции. По итогам 65 игр команда набрала 90 очков. В спину дышит «Металлург», у которого 89 очков. К слову, «ястребам» и «магнитке» еще предстоит встретится в завершающем матче регулярного сезона. Игра пройдет в понедельник, 26 февраля, в Магнитогорске. Прошлый матч «Авангард» провел на домашней площадке, «ястребы» обыграли «Автомобилист» со счетом 4:2.
Лада расположилась на 7 месте Востока. У команды за плечами 65 игр и 72 очка. Прошлый матч тольяттинцы проиграли на выезде новосибирской «Сибири» — 0:3.
«Авангард» и «Лада» встречались в чемпионатах 89 раз. На счету «ястребов» 43 победы, у «Лады» — 36. Еще 10 матчей завершились вничью. Шайбы 230 — 229 в пользу волжан. В текущем чемпионате команды встречались три раза. «Авангард» — «Лада» — 3:5, 2:1, 5:3.
Ранее Город55 сообщал, что «Авангард» побил собственный рекорд по победам в регулярном чемпионате КХЛ.