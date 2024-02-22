Омский «Авангард» на домашнем льду примет тольяттинскую «Ладу»

В настоящее время «Авангард» лидирует в Восточной конференции. По итогам 65 игр команда набрала 90 очков. В спину дышит «Металлург», у которого 89 очков. К слову, «ястребам» и «магнитке» еще предстоит встретится в завершающем матче регулярного сезона. Игра пройдет в понедельник, 26 февраля, в Магнитогорске. Прошлый матч «Авангард» провел на домашней площадке, «ястребы» обыграли «Автомобилист» со счетом 4:2.