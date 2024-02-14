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Published Сегодня, 06:53

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иллюстрация

В мороз с детьми. Пассажиров омского аэропорта выгнали на улицу ночью после рейса

14 февраля 2024, 06:53
Фото: Город55
иллюстрация

Пассажиров омского аэропорта выгнали на улицу ночью после рейса

Сотрудники аэровокзала объяснили, что терминал, принимающий международные рейсы, не работает круглосуточно.

Пассажирка омского аэропорта пожаловалась на то, что ее и других людей выгнали из международного терминала. Это произошло 11 февраля в 23:05. По ее словам, работники аэровокзала выгнали ожидающих такси на улицу, а там тем временем было -18 градусов. В числе пассажиров также оказались семьи с детьми.

В пресс-службе аэропорта сообщили «Новому Омску», что международный терминал не работает круглосуточно. Однако к моменту его закрытия, как правило, все пассажиры успевают уехать. В случае, когда нужно больше времени пробыть в аэропорту, можно воспользоваться терминалом В.

Девушка рассказала, что она прилетела из Таиланда в Омск. Ее не устроило, что процесс прохождения процедур в терминале занял два часа. Она привела в пример аэропорт в Москве, где «все работает гораздо быстрее, за 20 минут».

На это работники омского аэровокзала ответили, что никаких задержек не было. Обслуживание прилетевшего из Пхукета самолета заняло 36 минут.

Напомним, что аэропорт имени Д. М. Карбышева недавно стал участником резонансной ситуации. На его состояние и компетентность работников обратил внимание комментатор Дмитрией Губерниев. Он написал негативный пост в своих личных соцсетях, рассказав, что отсутствие багажных тележек в аэропорту города-миллионника повергло его в шок. После реакции известного гостя работники аэровокзала заявили, что проведут внутреннее расследование.

Однако одним постом Губерниев не ограничился, а высказал негативный отзыв в прямом эфире телеканале «Матч!».

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#Транспорт#Омск#Омская область#Жалобы#Омский аэропорт#Пассажир#Алина Ясинская
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