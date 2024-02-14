В мороз с детьми. Пассажиров омского аэропорта выгнали на улицу ночью после рейса

Пассажирка омского аэропорта пожаловалась на то, что ее и других людей выгнали из международного терминала. Это произошло 11 февраля в 23:05. По ее словам, работники аэровокзала выгнали ожидающих такси на улицу, а там тем временем было -18 градусов. В числе пассажиров также оказались семьи с детьми.