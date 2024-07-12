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Поломка самолета

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Июль
Срочно. Трое погибли. В Подмосковье разбился пассажирский «Superjet 100»
12 июля, 13:39
Апрель
Стало известно, сколько «Уральские авиалинии» потратили на содержание самолета в поле
12 апреля, 10:29
Февраль
Ждать девять часов. В Омске сломался самолет, который должен был вылететь в Москву
Пассажиров отвезет в столицу другой лайнер, но намного позже, чем планировалось.
19 февраля, 08:25

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