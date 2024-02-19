В центре города в Сибири заметили волка

Отмечается, что животное, внешне похожее на волка, заметили на остановке «Цирк». Животное бродило по остановке, заглядывая в урны. Вероятно, волк вышел к людям в поисках пропитания из-за сильнейших морозов, которые вернулись в Сибирь.