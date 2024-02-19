В центре города в Сибири заметили волка

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В центре Кемерова очевидцы заметили животное, которое очень похоже на волка. Фотографии опасного животного опубликовали в местных сообществах в социальных сетях, сообщает «Сибдепо».
Отмечается, что животное, внешне похожее на волка, заметили на остановке «Цирк». Животное бродило по остановке, заглядывая в урны. Вероятно, волк вышел к людям в поисках пропитания из-за сильнейших морозов, которые вернулись в Сибирь.
Очевидцы сомневаются, что это волк: некоторые кемеровчане предположили, что это особая порода собак, которая внешне очень похожа на волка.
Тем не менее, в горадминистрации пообещали отправить на место ветеринарную бригаду.
Отметим, что волки — одни из переносчиков вируса бешенства. Для человека заражение может обернуться смертью.