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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

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Updated Сегодня, 12:36

иллюстрация

Без интернета. Омичей, устроивших дебош в пиццерии, отправили под домашний арест

2 декабря 2023, 12:32
Фото: Город55
иллюстрация

Пьяных омичей, устроивших дебош в пиццерии, отправили под домашний арест

Помимо повреждения имущества заведения агрессивные мужчины напали на официантку.

В Омске мужчинам, которые проходят по уголовному делу о хулиганстве в пиццерии, назначили меру пресечения (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Инцидент произошел в прошлое воскресенье днем, 26 ноября.

Двое пьяных гостей пиццерии по улице Рождественского устроили дебош, сломав имущество заведения и травмировав одну из официанток. Девушка получила ожоги и ушибы, когда в нее бросили водонагреватель с кипятком. Общественный порядок нарушали мужчины 1990 и 1984 года рождения, их запечатлели камеры видеонаблюдения пиццерии.

Фото: СУ СК РФ по Омской области

Сотрудники полиции и следователи уже в первые сутки задержали их. Мужчины признали вину на допросах. На сегодняшнем заседании суда их отправили под домашний арест. Фигурантам дела разрешили покидать дома только тогда, когда их вызовет следователь, будет назначено новое заседание или произойдет чрезвычайная ситуация. Интернетом при этом можно пользоваться в исключительных случаях. Также подозреваемым запретили общаться с участниками уголовного судопроизводства.

Расследование уголовного дела продолжается, рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

Бросили в официантку водонагреватель. Пьяные омские дебоширы попали под суд
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#Происшествия#Омск#Омская область#Суд#Уголовное дело#Новости#Хулиганство#Домашний арест#СУ СКР Омской области#Алина Ясинская
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