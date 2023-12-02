Без интернета. Омичей, устроивших дебош в пиццерии, отправили под домашний арест

Сотрудники полиции и следователи уже в первые сутки задержали их. Мужчины признали вину на допросах. На сегодняшнем заседании суда их отправили под домашний арест. Фигурантам дела разрешили покидать дома только тогда, когда их вызовет следователь, будет назначено новое заседание или произойдет чрезвычайная ситуация. Интернетом при этом можно пользоваться в исключительных случаях. Также подозреваемым запретили общаться с участниками уголовного судопроизводства.