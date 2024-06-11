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Водитель без прав

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2024
17-летний омич без прав попался полицейским во время пьяной езды в Ленинском округе
Инспекторы ГИБДД задержали нарушителя в Ленинском округе Омска, он сел за руль без прав и находился в состоянии опьянения.
11 июня, 12:39
Гнал на красный. В Нефтяниках 14-летний подросток устроил гонки с инспекторами ДПС
16 февраля, 05:48
2023
Без прав за руль. Омичка въехала в уличный павильон и сбила пешеходов на парковке
По видеоролику заметно, как иномарка с места резко влетает в павильон с людьми.
10 ноября 2023, 10:10
Суд вынес приговор жителю Омской области за использование документов из интернета
26-летний мужчина купил в интернете водительские права и попал под статью.
28 сентября 2023, 08:44
«Выпивший я был». В Омской области пьяный водитель без прав сбил молодую девушку
Пострадавшую отвезли в больницу.
3 августа 2023, 07:33
Купил мопед и решил покататься. Подросток в Омске устроил погоню с полицейскими
27 июля 2023, 12:08
В центре Омска ночью задержали восьмиклассника за рулем автомобиля
Подросток пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции.
16 мая 2023, 06:21
Без огней. Житель Омской области получил срок за аварию с 4 погибшими
17 марта 2023, 12:25
Водитель погиб, а пассажир в больнице. На трассе Тюмень — Омск произошла авария
В ДТП на трассе Тюмень — Омск столкнулись два автомобиля — «ВАЗ-21 099» и грузовой Mercedes-Benz.
7 марта 2023, 06:50
На трассе в Омской области иностранный водитель фуры без прав выехал на «встречку»
Большегруз иностранца изъяли и поместили на спецстоянку.
20 февраля 2023, 07:01

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