Будьте готовы. В феврале по Омской области ударят две магнитных бури подряд

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Стало известно, что на Омскую область надвигается магнитная буря. Его появление ощутят на себе жители региона уже завтра, 13 февраля. Об этом свидетельствуют данные специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Они сделали прогноз магнитных бурь, которые ожидаются с 13 февраля по 10 марта. Возмущения магнитного поля Земли в ближайший вторник относят к уровню G1 — это класс слабых. Пик активности ожидается в период с 18:00 до 21:00 часов.
Геомагнитные влияния также могут чувствовать метеозависимые омичи и в среду, 14 февраля. Следующая магнитная буря прогнозируется 10 марта.
У метеочувствительных может быть слабость, усталость, головные боли, спазмы и головокружения, скачки артериального давления, боли в поврежденных суставах, а также нарушение концентрации внимания.
Бури влияют на состояние тех, у кого есть заболевания системы кровообращения. Кроме того, плохо могут чувствовать себя в период геомагнитных бурь маленькие дети. Дело в том, что из-за слабых костей черепа атмосферные изменения напрямую влияют на внутричерепное давление.