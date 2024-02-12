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Posted Сегодня, 06:27

Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

иллюстрация

Будьте готовы. В феврале по Омской области ударят две магнитных бури подряд

12 февраля 2024, 06:27
Фото: Город55
иллюстрация

В феврале по Омской области ударят две магнитных бури подряд

Следующие колебания магнитного поля планеты будут уже в начале марта.

Стало известно, что на Омскую область надвигается магнитная буря. Его появление ощутят на себе жители региона уже завтра, 13 февраля. Об этом свидетельствуют данные специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Они сделали прогноз магнитных бурь, которые ожидаются с 13 февраля по 10 марта. Возмущения магнитного поля Земли в ближайший вторник относят к уровню G1 — это класс слабых. Пик активности ожидается в период с 18:00 до 21:00 часов.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Геомагнитные влияния также могут чувствовать метеозависимые омичи и в среду, 14 февраля. Следующая магнитная буря прогнозируется 10 марта.

У метеочувствительных может быть слабость, усталость, головные боли, спазмы и головокружения, скачки артериального давления, боли в поврежденных суставах, а также нарушение концентрации внимания.

Бури влияют на состояние тех, у кого есть заболевания системы кровообращения. Кроме того, плохо могут чувствовать себя в период геомагнитных бурь маленькие дети. Дело в том, что из-за слабых костей черепа атмосферные изменения напрямую влияют на внутричерепное давление.

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#Общество#Омск#Омская область#Новости#Магнитная буря#Метеозависимость#Алина Ясинская
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