Будьте готовы. В феврале по Омской области ударят две магнитных бури подряд

Бури влияют на состояние тех, у кого есть заболевания системы кровообращения. Кроме того, плохо могут чувствовать себя в период геомагнитных бурь маленькие дети. Дело в том, что из-за слабых костей черепа атмосферные изменения напрямую влияют на внутричерепное давление.