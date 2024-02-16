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Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Стало известно, какая погода ждет омичей в начале следующей недели

Бесконечный холод. Стало известно, какая погода ждет омичей в начале следующей недели

16 февраля 2024, 10:28
Фото: 1MI

Стало известно, какая погода ждет омичей в начале следующей недели

По данным Обь-Иртышского УГМС, понедельник может стать холоднее, чем предстоящие выходные.

Последние дни уходящей недели обещают быть аномально холодными, об опасности погодных условий предупредили даже в региональном МЧС. Однако это не последние холода, с которыми столкнуться жители региона — в начале новой недели столбик термометра снова покажет «-30».

В воскресенье, 18 февраля, температура воздуха опустится до -21…-26 градусов днем и -28…-33 ночью. По прогнозу синоптиков Обь-Иртышского УГМС, обойдется без осадков и сильного ветра.

На следующий день, в понедельник, станет еще холоднее. В темное время суток ожидается похолодание до -33…-38 градусов, а также слабые порывы ветра. В днем станет теплее: -22…-27, местами возможно повышение до -15…-20.

Фото: Обь-Иртышское УГМС
Берегитесь. В МЧС омичей предупредили об опасности во время аномальных холодов
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