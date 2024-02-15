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Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

В МЧС омичей предупредили об опасности во время аномальных холодов

Берегитесь. В МЧС омичей предупредили об опасности во время аномальных холодов

15 февраля 2024, 13:20
Фото: 1MI

В МЧС омичей предупредили об опасности во время аномальных холодов

В выходные дни на территории Омской области ожидается понижение температуры до -38 градусов.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщили, что конец недели будет аномально холодным. Среднесуточная температура воздуха окажется ниже нормы более чем на 10°.

В МЧС омичей предупредили об опасности в этот период. Чтобы ее избежать, на время сильных морозов лучше отказаться от долгих поездок, особенно по трассам, а также проводить меньше времени на улице.

Напомним, что завтра, 16 февраля, температура воздуха опустится до -18…-23 градусов днем и до -31 ночью, в некоторых районах возможно понижение до -36°. Подробный прогноз погоды на ближайшие дни смотрите в материале ниже.

До -38 градусов. Стало известно, какая погода ожидает омичей в ближайшие дни
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#Погода#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#МЧС#ГУ МЧС#Новости#Ухудшение погоды#Опасная погода#Анастасия Баянова
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