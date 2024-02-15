Берегитесь. В МЧС омичей предупредили об опасности во время аномальных холодов

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщили, что конец недели будет аномально холодным. Среднесуточная температура воздуха окажется ниже нормы более чем на 10°.
В МЧС омичей предупредили об опасности в этот период. Чтобы ее избежать, на время сильных морозов лучше отказаться от долгих поездок, особенно по трассам, а также проводить меньше времени на улице.
Напомним, что завтра, 16 февраля, температура воздуха опустится до -18…-23 градусов днем и до -31 ночью, в некоторых районах возможно понижение до -36°. Подробный прогноз погоды на ближайшие дни смотрите в материале ниже.