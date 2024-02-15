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С баней и столовой. На омской трассе за 42 млн продают автокемпинг для водителей фур

15 февраля 2024, 04:01
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области за 42 млн выставили на продажу автокемпинг для дальнобойщиков

Бизнес работает уже более 23 лет, причины его продажи не указаны.

На трассе Р402 Тюмень-Ялуторовск- Ишим-Омск выставили на продажу автокемпинг для дальнобойщиков. Цена готового бизнеса — 42 млн рублей. Комплекс находится рядом с селом Малиновка Тюкалинского района.

«В комплекс входят здание общественного питания, в котором функционируют столовая с линией раздачи блюд, минимаркет смешанных товаров, имеются складские и подсобные помещения, два санузла, здание банного комплекса, включающее банный зал, две сауны, душевые комнаты, прачечную, зал отдыха, магазин», — говорится в объявлении.

Сообщается, что бизнес стабильно работает более 23 лет, имеет годовой оборот от 32 до 40 млн рублей. Однако причины продажи автокемпинга не указаны.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске на Бульваре Победы продают кафе за 15 млн рублей в здании, в котором в июле прошлого года горела крыша.

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#Бизнес#Продажа#Водоснабжение#Канализация#Баня#Договор#Столовая#Евгений Игишев#Видеонаблюдение
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