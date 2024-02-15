С баней и столовой. На омской трассе за 42 млн продают автокемпинг для водителей фур

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
На трассе Р402 Тюмень-Ялуторовск- Ишим-Омск выставили на продажу автокемпинг для дальнобойщиков. Цена готового бизнеса — 42 млн рублей. Комплекс находится рядом с селом Малиновка Тюкалинского района.
«В комплекс входят здание общественного питания, в котором функционируют столовая с линией раздачи блюд, минимаркет смешанных товаров, имеются складские и подсобные помещения, два санузла, здание банного комплекса, включающее банный зал, две сауны, душевые комнаты, прачечную, зал отдыха, магазин», — говорится в объявлении.
Сообщается, что бизнес стабильно работает более 23 лет, имеет годовой оборот от 32 до 40 млн рублей. Однако причины продажи автокемпинга не указаны.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске на Бульваре Победы продают кафе за 15 млн рублей в здании, в котором в июле прошлого года горела крыша.