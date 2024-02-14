Заборы без разрешений станут в Омске темой публичных слушаний

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Одним из пунктов повестки сегодняшнего заседания комитета Омского горсовета по вопросам ЖКХ стало обсуждение протеста городского прокурора. Как уже писал Город55, Павел Попов высказался против отдельных положений решения ГС «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска», которые противоречат федеральному законодательству.
Речь о статье 176 этого решения, где говорится о правилах установки заборов. В границах муниципалитета можно устанавливать любые ограждения только при наличии специального ордера, а если это забор вокруг строительной площадки — при наличии разрешения на строительство. Это положение противоречит одному из постановлений федерального правительства с «перечнем видов подготовительных работ, не причиняющих существенного вреда окружающей среде и ее компонентам, которые могут выполняться до выдачи разрешений на строительство». В числе этих работ упомянута и установка заборов вокруг стройплощадок.
Попов потребовал привести решение Горсовета в соответствие с федеральным постановлением. Правовое управление ГС уже вынесло свой вердикт: «протест подлежит удовлетворению». Однако на заседании комитета выяснилось, что решение может быть скорректировано только по итогам публичных слушаний.
Депутаты проголосовали за подготовку слушаний, на которые могут быть вынесены и другие актуальные для Омска вопросы. Окончательное решение по этой теме будет принято на ближайшем пленарном заседании.