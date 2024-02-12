Омская прокуратура заявила протест из-за разрешений на заборы

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
В Омском городском Совете на днях пройдет очередное заседание комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Один из пунктов повестки — обсуждение протеста городского прокурора против отдельных положений решения ГС «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска».
Речь о статье 176 этого решения, где говорится о правилах установки заборов. В границах муниципалитета можно устанавливать любые ограждения только при наличии специального ордера, а если это забор вокруг строительной площадки — при наличии разрешения на строительство. Это положение противоречит одному из постановлений федерального правительства с «перечнем видов подготовительных работ, не причиняющих существенного вреда окружающей среде и ее компонентам, которые могут выполняться до выдачи разрешений на строительство». В числе этих работ упомянута и установка заборов вокруг стройплощадок.
— Таким образом, положения статьи 176 Решения Омского городского совета противоречат постановлению;1798, — констатирует прокурор города Омска Павел Попов в официальном письме на имя спикера ГС, — поскольку исключают возможность установления ограждения до получения разрешения на строительство и ставят в прямую зависимость от необходимости получения ордера на производство земляных работ.
Теперь прокурор требует устранить противоречие, отредактировав статью 176 на ближайшем пленарном заседании Горсовета. Правовое управление ГС уже составило заключение, в котором признает требование прокурора обоснованным.
— Учитывая изложенное, протест прокурора города Омска подлежит удовлетворению, — этими словам правовое управление заканчивает обзор законодательства на 4 страницах.
Теперь протест будет рассмотрен сначала в комитете по вопросам ЖКХ, а потом на пленарном заседании городского Совета.