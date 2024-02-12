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Published Сегодня, 10:16

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Омская прокуратура заявила протест из-за разрешений на заборы

Омская прокуратура заявила протест из-за разрешений на заборы

12 февраля 2024, 10:16
Фото: Город55

Омская прокуратура заявила протест из-за разрешений на заборы

В городском и федеральном законодательстве найдены противоречия, которые теперь следует устранить.

В Омском городском Совете на днях пройдет очередное заседание комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Один из пунктов повестки — обсуждение протеста городского прокурора против отдельных положений решения ГС «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска».

Речь о статье 176 этого решения, где говорится о правилах установки заборов. В границах муниципалитета можно устанавливать любые ограждения только при наличии специального ордера, а если это забор вокруг строительной площадки — при наличии разрешения на строительство. Это положение противоречит одному из постановлений федерального правительства с «перечнем видов подготовительных работ, не причиняющих существенного вреда окружающей среде и ее компонентам, которые могут выполняться до выдачи разрешений на строительство». В числе этих работ упомянута и установка заборов вокруг стройплощадок.

— Таким образом, положения статьи 176 Решения Омского городского совета противоречат постановлению;1798, — констатирует прокурор города Омска Павел Попов в официальном письме на имя спикера ГС, — поскольку исключают возможность установления ограждения до получения разрешения на строительство и ставят в прямую зависимость от необходимости получения ордера на производство земляных работ.

Теперь прокурор требует устранить противоречие, отредактировав статью 176 на ближайшем пленарном заседании Горсовета. Правовое управление ГС уже составило заключение, в котором признает требование прокурора обоснованным.

— Учитывая изложенное, протест прокурора города Омска подлежит удовлетворению, — этими словам правовое управление заканчивает обзор законодательства на 4 страницах.

Теперь протест будет рассмотрен сначала в комитете по вопросам ЖКХ, а потом на пленарном заседании городского Совета.

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#Омск#Прокуратура#Новости#Горсовет#Николай Эйхвальд#Павел Попов#Заборы
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