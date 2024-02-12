Омская прокуратура заявила протест из-за разрешений на заборы

Речь о статье 176 этого решения, где говорится о правилах установки заборов. В границах муниципалитета можно устанавливать любые ограждения только при наличии специального ордера, а если это забор вокруг строительной площадки — при наличии разрешения на строительство. Это положение противоречит одному из постановлений федерального правительства с «перечнем видов подготовительных работ, не причиняющих существенного вреда окружающей среде и ее компонентам, которые могут выполняться до выдачи разрешений на строительство». В числе этих работ упомянута и установка заборов вокруг стройплощадок.