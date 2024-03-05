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Павел Попов

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2024
Прокурор и мэр Омска встретились с жильцами «разрушающегося» дома на Пригородной
5 марта, 06:38
Нужны теплые носки. Известны сроки ремонта вновь сломавшегося котла на омской ТЭЦ-5
Оборудование вышло из строя из-за свища.
22 февраля, 08:56
Заборы без разрешений станут в Омске темой публичных слушаний
14 февраля, 10:24
Прокурор Попов признал, что инвестпрограмма по омским теплосетям не выполняется
12 февраля, 12:20
Прокуратура снова выразила «особую обеспокоенность» из-за долгов «Тепловой компании»
12 февраля, 10:49
Омская прокуратура заявила протест из-за разрешений на заборы
12 февраля, 10:16
2023
Провалил контракт. Застройщика в Омске оштрафовали на 8,5 млн за срыв сроков
Контракт на строительство дома расторгли, а организацию «Домостроительный комбинат-3» внесли в список недобросовестных подрядчиков.
28 декабря 2023, 03:58
В мэрии Омска начался экстренный штаб из-за проблем с отоплением
7 декабря 2023, 06:05
Не допустить саботажа. На застройщика дома для переселенцев возбудили дело
24 сентября 2023, 04:15
Обвал грунта на 3-й Енисейской, ответ Лобова на выбросы, нашествие богомолов в Омске
13 августа 2023, 09:45
Подрядчик справляется. Как в Омске создают сквер имени Казанника
Претензий к работе пока нет.
2 июля 2023, 11:29
Коммуникации и кровля. Как идет капремонт омской школы за 114 млн рублей
Отставаний от сроков нет.
2 июля 2023, 08:42
Шелест привлек банкира для достройки проблемного дома в Омске
Здание возводят для переселенцев из аварийного жилья.
11 июня 2023, 08:09
В Омске жильцы аварийных домов рискуют не получить вовремя новое жилье
Прокуратура Омска взяла на контроль возведение дома для переселенцев из ветхого жилья.
18 марта 2023, 04:45
Ступени без пандусов. Прокурор Омска потребовал сделать проход около моста доступнее
Других пешеходных переходов рядом нет. Прокурор Омска Павел Попов внес представление главе департамента городского хозяйства.
17 марта 2023, 05:40
Строителям нового троллейбусного депо в Омске пригрозили расторжением контракта
Компания-подрядчик выставила Омску дополнительный счет, почти вдвое превышающий изначальную сумму контракта.
4 марта 2023, 14:05
На социально-значимых стройках Омска побывали с инспекцией чиновники
Омичам рассказали о сложностях на ключевых городских стройках. Связаны они с количеством строителей и конкретными нюансами проектов.
4 февраля 2023, 14:01

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