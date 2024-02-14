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Published Сегодня, 05:06

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Updated Сегодня, 05:54

иллюстрация

Сгорел дотла. Под Омском из-за короткого замыкания загорелся садовый дом

14 февраля 2024, 05:06
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской районе из-за короткого замыкания сгорел дотла садовый дом

Обошлось без пострадавших.

Вчера, 13 февраля, около 10 часов утра в селе Розовка загорелся 2-этажный садовый дом. МЧС России по Омской области предварительно сообщает, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Спустя 4 минуты после возгорания 12 пожарных прибыли на место. В это время дом был полностью охвачен огнем. Площадь пожара — 180 квадратных метров. В МЧС подтвердили отсутствие пострадавших.

Фото: МЧС Омск

Напомним, что накануне в Тюкалинском районе целую ночь тушили здание. Тогда из-за неосторожного обращения с огнем погиб мужчина. Сотрудники МЧС нашли его тело под завалами сгоревшего дома.

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