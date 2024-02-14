Сгорел дотла. Под Омском из-за короткого замыкания загорелся садовый дом

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
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Updated Сегодня, 05:54
Вчера, 13 февраля, около 10 часов утра в селе Розовка загорелся 2-этажный садовый дом. МЧС России по Омской области предварительно сообщает, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
Спустя 4 минуты после возгорания 12 пожарных прибыли на место. В это время дом был полностью охвачен огнем. Площадь пожара — 180 квадратных метров. В МЧС подтвердили отсутствие пострадавших.
Напомним, что накануне в Тюкалинском районе целую ночь тушили здание. Тогда из-за неосторожного обращения с огнем погиб мужчина. Сотрудники МЧС нашли его тело под завалами сгоревшего дома.