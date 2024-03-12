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Тушение

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2024
В омской многоэтажке во время пожара нашли труп пенсионера
Тело мужчины нашли во время тушения пожара.
15 февраля, 15:34
Сгорел дотла. Под Омском из-за короткого замыкания загорелся садовый дом
Обошлось без пострадавших.
14 февраля, 05:06
2022
В омском минприроды объяснили, почему до сих пор не потушили тлеющее пометохранилище
11 июля 2022, 11:25
Потушить тлеющее пометохранилище в Омске помешали дожди
11 июля 2022, 08:02
Во время сильного задымления в омских Нефтяниках заметили вертолет
В одном из дворов Советского округа на площадке для сбора мусора случился пожар.
8 июля 2022, 11:40

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