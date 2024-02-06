Дыма на весь этаж. Прокуратура выяснит, почему в омской школе случился пожар

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:32
Сегодня утром, 6 февраля, в Кировском округе произошел пожар. Он случился в школе № 97 по улице Володарского. В здании сработала пожарная сигнализация.
По предварительным данным, в школе загорелся светильник в одном из кабинетов на третьем этаже. Возникло плотное задымление, на место выезжали 15 спасателей на трех спецмашинах. Общая площадь пожара составила 1 кв м.
Дети и учителя были эвакуированы из школы. Инцидентом заинтересовались сотрудники прокуратуры, они запустили проверку. В ведомстве выяснят, насколько в образовательном учреждении соблюдались требования безопасности.
Причины произошедшего пока неясны, специалисты позднее разберутся в этом.