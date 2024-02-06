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Published Сегодня, 08:02

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Прокуратура выяснит, почему в омской школе случился пожар

Дыма на весь этаж. Прокуратура выяснит, почему в омской школе случился пожар

6 февраля 2024, 08:02
Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

Прокуратура выяснит, почему в омской школе случился пожар

Чтобы обезопасить детей и педагогов, их эвакуировали из здания.

Сегодня утром, 6 февраля, в Кировском округе произошел пожар. Он случился в школе № 97 по улице Володарского. В здании сработала пожарная сигнализация.

По предварительным данным, в школе загорелся светильник в одном из кабинетов на третьем этаже. Возникло плотное задымление, на место выезжали 15 спасателей на трех спецмашинах. Общая площадь пожара составила 1 кв м.

Дети и учителя были эвакуированы из школы. Инцидентом заинтересовались сотрудники прокуратуры, они запустили проверку. В ведомстве выяснят, насколько в образовательном учреждении соблюдались требования безопасности.

Причины произошедшего пока неясны, специалисты позднее разберутся в этом.

В школе Омска из-за возгорания эвакуировали 110 человек
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#Происшествия#Омск#Омская область#Школа#Прокуратура Омской области#Пожары#Эвакуация#Дети#Новости#Пожары в Омской области#Проверка прокуратуры#Алина Ясинская
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