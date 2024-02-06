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Published Сегодня, 03:28

Modified Сегодня, 05:35

Updated Сегодня, 05:35

В Омске в одной из школ начался пожар

В школе Омска из-за возгорания эвакуировали 110 человек

6 февраля 2024, 03:28
Фото: 1MI

В Омске в одной из школ начался пожар

Сегодня, 6 февраля, в 7:45 в школе на улице Володарского сработала пожарная сигнализация. Учителям и школьника пришлось самостоятельно эвакуироваться. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Как рассказали в ведомстве, очаг возгорания был на третьем этаже здания, так как там наблюдалось особо плотное задымление. Спасателям удалось оперативно ликвидировать пожар. Всего на месте работали 15 спасателей и три пожарные машины.

Возгорание было на площади один квадратный метр. Пока точно неизвестно, из-за чего произошло возгорание и сработала пожарная сигнализация.

Видео: ГУ МЧС России по Омской области

Напомним, редакция Города55 писала о пожаре в омской школе в Черемушках, где произошло короткое замыкание. Тогда эвакуировали 68 человек.

Плавится потолок. Из омской школы эвакуировали детей из-за короткого замыкания
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#Происшествия#Видео#Омск#Школа#Пострадавшие#Эвакуация#МЧС#Спасатели#Анастасия Чернобаева
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