В школе Омска из-за возгорания эвакуировали 110 человек

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Как рассказали в ведомстве, очаг возгорания был на третьем этаже здания, так как там наблюдалось особо плотное задымление. Спасателям удалось оперативно ликвидировать пожар. Всего на месте работали 15 спасателей и три пожарные машины.
Возгорание было на площади один квадратный метр. Пока точно неизвестно, из-за чего произошло возгорание и сработала пожарная сигнализация.
Напомним, редакция Города55 писала о пожаре в омской школе в Черемушках, где произошло короткое замыкание. Тогда эвакуировали 68 человек.