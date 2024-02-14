Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:32

Published Сегодня, 04:32

Modified Сегодня, 04:39

Updated Сегодня, 04:39

Омская прокуратура разорвала сделку из-за заниженной цены здания

Омская прокуратура разорвала сделку из-за заниженной цены здания

14 февраля 2024, 04:32
Фото: Прокуратура Омской области
Рыночную стоимость дома занизили до 570 тысяч рублей.

В селе Ивановка Калачинского района заключили сделку по продаже муниципальной собственности. Однако в ходе проверки прокуратура обнаружила нарушение закона.

Выяснилось, что местные власти при продаже здания не определили рыночную стоимость блоков фундамента, что и привело к заниженной цене. Дом быта оценили в 570 тысяч рублей.

Главе сельского поселения внесли представление, но нарушения не были устранены. В результате в суд направили иск о признании договора недействительным и имущество вернулось в муниципальную собственность.

Фото: Прокуратура Омской области
Суд отказался отменить еще одну сделку обанкротившегося «Сибэлектрощита»
Узнать подробнее
Читайте также:
«Чайка» за 22 млн. В Омской области продают самолет-амфибию
#Омск#Омская область#Прокуратура#Продажа#Сделка#Новости#Дом#Исковое заявление
Подпишитесь
Инсайд. Глава УМВД по Омской области Вячеслав Крючков оставляет свой пост
Вчера, 05:12
Я никого не бил: брат омского депутат рассказал свою версию конфликта в ресторане
Вчера, 10:47
На безвозмездной основе. Омские предприятия взялись за чистку города
Сегодня, 02:54
Довоенный флагман. В Омске за 950 тысяч продают отреставрированный Opel Kapitan
Сегодня, 05:41
Проиграли на выезде. Омский «Авангард» пропустил семь шайб от «Салавата»
Вчера, 16:19
В Омске военному дали 5 лет за хищение шлемов на 7 миллионов рублей
Сегодня, 03:41