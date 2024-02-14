Омская прокуратура разорвала сделку из-за заниженной цены здания

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
В селе Ивановка Калачинского района заключили сделку по продаже муниципальной собственности. Однако в ходе проверки прокуратура обнаружила нарушение закона.
Выяснилось, что местные власти при продаже здания не определили рыночную стоимость блоков фундамента, что и привело к заниженной цене. Дом быта оценили в 570 тысяч рублей.
Главе сельского поселения внесли представление, но нарушения не были устранены. В результате в суд направили иск о признании договора недействительным и имущество вернулось в муниципальную собственность.