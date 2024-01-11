Суд отказался отменить еще одну сделку обанкротившегося «Сибэлектрощита»

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
8-й арбитражный апелляционный суд принял решение по делу о банкротстве ООО «НПО „Сибэлектрощит“». Конкурсный управляющий этой фирмы Михаил Ахматгалиев подал заявление о признании недействительной сделки «Сибэлектрощита» с ООО «БКТП» и о возвращении «БКТП» в конкурсную массу 13 млн рублей. Арбитражный суд удовлетворить это заявление отказался, Ахматгалиев подал апелляционную жалобу, но и во второй инстанции, как выяснилось, потерпел неудачу.
— Восьмым арбитражным апелляционным судом определение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, — говорится в официальном сообщении.
Напомним: НПО «Сибэлектрощит» — крупное предприятие, которое занимается производством электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. Оно было признано банкротом в конце 2021 года. С этого момента фирмой руководит конкурсный управляющий Ахматгалиев, которому удалось оспорить несколько сделок «Сибэлектрощита» с аффилированными фирмами («Диэлектро» и «Сибирский кабель») и обязать Сергея Зотова, учредителя и бывшего управляющего компании, оплатить ее убытки.
«БКТП» — микропредприятие, зарегистрированное в Омске на проспекте Губкина. Сейчас половина уставного капитала записана на само ООО, а вторые 50% принадлежат Юрию Горянику. Первым учредителем этой компании была Наталья Зотова.