«Чайка» за 22 млн. В Омской области продают самолет-амфибию

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
В Омской области за 22 млн выставили на продажу самолет-амфибию Л-44М «Чайка». Воздушное судно находится на аэродроме «Поповка» в Азовском районе. Самолет был выпущен в 2015 году.
«Экономичная крейсерская скорость 180 км/ч, дальность при этом 1800 км. Длинa разбега/пробега: 250 метров пo земле и 350 метров по воде. Наработкa двигателей — 450 часов. Действующий сертификат летной годности дo концa 2024 года. Есть возможность установки автопилота (оговаривается отдельно)», — сообщает продавец в объявлении.
Разработчик и производитель самолетов Л-44 — ООО «Самолетостроительная компания „Чайка“». Модель проектировали в 2004–2005 годах. Самолет Л-44 используют для патрулирования акваторий, доставки охотников и рыболовов в труднодоступные места.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске за 10,5 млн продают самолет Piper.