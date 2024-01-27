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«Чайка» за 22 млн. В Омской области продают самолет-амфибию

27 января 2024, 09:18
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области за 22 млн выставили на продажу самолет-амфибию Л-44М

Воздушное судно находится на аэродроме «Поповка» в Азовском районе.

В Омской области за 22 млн выставили на продажу самолет-амфибию Л-44М «Чайка». Воздушное судно находится на аэродроме «Поповка» в Азовском районе. Самолет был выпущен в 2015 году.

«Экономичная крейсерская скорость 180 км/ч, дальность при этом 1800 км. Длинa разбега/пробега: 250 метров пo земле и 350 метров по воде. Наработкa двигателей — 450 часов. Действующий сертификат летной годности дo концa 2024 года. Есть возможность установки автопилота (оговаривается отдельно)», — сообщает продавец в объявлении.
Фото: Авито

Разработчик и производитель самолетов Л-44 — ООО «Самолетостроительная компания „Чайка“». Модель проектировали в 2004–2005 годах. Самолет Л-44 используют для патрулирования акваторий, доставки охотников и рыболовов в труднодоступные места.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске за 10,5 млн продают самолет Piper.

В Омске за 10,5 млн выставили на продажу четырехместный самолет Piper
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#Транспорт#Самолет#Омск#Омская область#Продажа#Азовский район#Евгений Игишев#Аэродром Поповка
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