Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

После мощной метели на омских дорогах образовались 10-балльные пробки

Снег беспощадный. После метели на омских дорогах образовались 10-балльные пробки

14 февраля 2024, 13:23
Фото: 1MI

После мощной метели на омских дорогах образовались 10-балльные пробки

Ситуацию осложняют множество ДТП в разных частях города.

Час-пик — сложное время для автолюбителей время вне зависимости от погодных условий. Однако когда город покрыт толстым слоем снега после мощной метели, их становится значительно больше. Порой заторы возникают там, где их невозможно было представить.

Наиболее сложная дорожная ситуация, по традиции, на центральных магистралях. По данным приложения «Яндекс Карты», 10-балльные пробки сейчас сковали улицу Фрунзе, Гагарина, Маршала Жукова и Пушкина. На проспекте Карла Маркса движение сильно усложняет ДТП сразу на три ряда. Из-за аварии пробка образовалась и на улице Герцена.

Заторы наблюдаются и на отдаленных от центра дорогах. Так, например, в пробке оказались водители, которые решили проложить маршрут через улицу Кирова. Многокилометровый затор сейчас из-за дорожного происшествия на улице Кондратюка, там авария также заняла три ряда.

Ранее Город55 писал о том, что в Омской области ввели штормовое предупреждение из-за погодных условий.

Фото: Скриншот приложения «Яндекс Карты»
В Омской области объявили штормовое предупреждение из-за мощного ветра и снегопада
Узнать подробнее
#Пробки#Омск#Омская область#Новости#Анастасия Баянова#Яндекс Пробки#Дорожные пробки
Подпишитесь
В жуткой аварии в Омской области пострадал замминистра труда Сергей Добрых
Сегодня, 08:35
«В штатном режиме»: в ДГХ прокомментировали массовое отключение отопления в декабре
Сегодня, 06:47
В мороз с детьми. Пассажиров омского аэропорта выгнали на улицу ночью после рейса
Сегодня, 06:53
Довоенный флагман. В Омске за 950 тысяч продают отреставрированный Opel Kapitan
Сегодня, 05:41
В Омске по делу о вымогательстве и поджоге арестовали Альви Джабраилова
Сегодня, 07:00
В Омске военному дали 5 лет за хищение шлемов на 7 миллионов рублей
Сегодня, 03:41