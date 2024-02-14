Снег беспощадный. После метели на омских дорогах образовались 10-балльные пробки

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Час-пик — сложное время для автолюбителей время вне зависимости от погодных условий. Однако когда город покрыт толстым слоем снега после мощной метели, их становится значительно больше. Порой заторы возникают там, где их невозможно было представить.
Наиболее сложная дорожная ситуация, по традиции, на центральных магистралях. По данным приложения «Яндекс Карты», 10-балльные пробки сейчас сковали улицу Фрунзе, Гагарина, Маршала Жукова и Пушкина. На проспекте Карла Маркса движение сильно усложняет ДТП сразу на три ряда. Из-за аварии пробка образовалась и на улице Герцена.
Заторы наблюдаются и на отдаленных от центра дорогах. Так, например, в пробке оказались водители, которые решили проложить маршрут через улицу Кирова. Многокилометровый затор сейчас из-за дорожного происшествия на улице Кондратюка, там авария также заняла три ряда.
Ранее Город55 писал о том, что в Омской области ввели штормовое предупреждение из-за погодных условий.