В Северной Корее началось строительство новой зоны отдыха для туристов из России

В ответ на это ученый привел пример случая с американским туристом, который проявил неуважение к культуре КНДР и был наказан. Однако эксперт отметил, что история этого случая очень сильно отличается в пропаганде от реальности. В действительности туроператоры провели этот тур под лозунгом «покажи фигу режиму, пока гид отвернулся». В результате молодой человек, употребив алкоголь, совершил неприличные поступки, чтобы продемонстрировать свою храбрость перед соседями по комнате. Он забрался на технический этаж гостиницы, пытаясь украсть большой пропагандистский плакат с изображением Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Однако его попытка не удалась, и он попал на видеокамеры.