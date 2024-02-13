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Published Сегодня, 13:36

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В Северной Корее началось строительство новой зоны отдыха для туристов из России

13 февраля 2024, 13:36
Правительство Приморья объявило о начале строительства новой туристической зоны в Северной Корее общей площадью 2,8 кв. км. Эта зона предназначена для туристов из Российской Федерации.

На территории Вонсан-Кальмаской турзоны будет построено 17 отелей, 37 гостиниц, 29 магазинов и 4-километровый пляж, а также другие инфраструктурные объекты. Ожидается, что приём гостей начнется уже в ближайшие годы.

Однако ученый-кореевед Константин Валерианович Асмолов в интервью RuNews24.Ru указал на некоторое недопонимание этой новости. По его словам, новый туристический комплекс в районе Вонсан-Кальма уже давно существует. Он был построен, возможно, для туристов из Китая, но планы были нарушены из-за пандемии COVID-19. Так что речь скорее идет о доработке, чем о начале строительства.

Также ученый отметил, что данная туристическая зона находится на изолированном полуострове, поэтому туристы будут иметь минимальное представление о северокорейской реальности.

Когда речь заходит о туризме в КНДР, нельзя не упомянуть большое количество негативной информации в интернете. Она касается как политического режима, так и обращения с туристами.

В ответ на это ученый привел пример случая с американским туристом, который проявил неуважение к культуре КНДР и был наказан. Однако эксперт отметил, что история этого случая очень сильно отличается в пропаганде от реальности. В действительности туроператоры провели этот тур под лозунгом «покажи фигу режиму, пока гид отвернулся». В результате молодой человек, употребив алкоголь, совершил неприличные поступки, чтобы продемонстрировать свою храбрость перед соседями по комнате. Он забрался на технический этаж гостиницы, пытаясь украсть большой пропагандистский плакат с изображением Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Однако его попытка не удалась, и он попал на видеокамеры.

Российские туристы, выразил надежду ученый, не будут совершать подобные поступки. Но стоит учесть, что, когда западный турист шутит или проявляет неуважение к национальным особенностям других стран, реакция в СМИ обычно сводится к фразе «нужно было учитывать культурные нормы». Однако, когда подобная история происходит в Северной Корее, возникает шум о жестоком режиме.

Теперь для россиян стало гораздо легче посетить Северную Корею благодаря соглашению о взаимных поездках граждан обеих стран между Москвой и Пхеньяном.

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