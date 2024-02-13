Соцсети: в Москве догхантеры используют скрытые приманки

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Ветеринарный врач Михаил Шеляков выразил сомнения относительно этой истории, утверждая, что догхантеры предпочитают оставаться невидимыми. Он уточнил, что слухи о розовом снеге являются больше мифом. Вещество под названием изониазид, конечно, существует, но эти вредители, догхантеры, очень изобретательны и не будут просто окрашивать снег. Розовый снег будет виден, а чтобы собака пострадала, ей нужно будет съесть большое количество такого снега, что маловероятно для обычной собаки, пишет ridus.ru.
По его словам, первым признаком отравления изониазидом являются изменения в поведении питомца. Например, спокойная и флегматичная собачка может начать делать резкие движения и ускоряться, а потом упасть. Или наоборот, обычно веселая собачка становится грустной, ее нос опускается и видно, что она чувствует себя плохо.