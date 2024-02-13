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Соцсети: в Москве догхантеры используют скрытые приманки

13 февраля 2024, 09:50
По информации из сообществ в социальных сетях стало известно о возросшей активности догхантеров в Измайлово и на Пресне. Одна хозяйка поделилась своим опытом, заявив, что ее собака почувствовала себя плохо после того, как понюхала розовый снег.

Ветеринарный врач Михаил Шеляков выразил сомнения относительно этой истории, утверждая, что догхантеры предпочитают оставаться невидимыми. Он уточнил, что слухи о розовом снеге являются больше мифом. Вещество под названием изониазид, конечно, существует, но эти вредители, догхантеры, очень изобретательны и не будут просто окрашивать снег. Розовый снег будет виден, а чтобы собака пострадала, ей нужно будет съесть большое количество такого снега, что маловероятно для обычной собаки, пишет ridus.ru.

По его словам, первым признаком отравления изониазидом являются изменения в поведении питомца. Например, спокойная и флегматичная собачка может начать делать резкие движения и ускоряться, а потом упасть. Или наоборот, обычно веселая собачка становится грустной, ее нос опускается и видно, что она чувствует себя плохо.

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