Соцсети: в Москве догхантеры используют скрытые приманки

Ветеринарный врач Михаил Шеляков выразил сомнения относительно этой истории, утверждая, что догхантеры предпочитают оставаться невидимыми. Он уточнил, что слухи о розовом снеге являются больше мифом. Вещество под названием изониазид, конечно, существует, но эти вредители, догхантеры, очень изобретательны и не будут просто окрашивать снег. Розовый снег будет виден, а чтобы собака пострадала, ей нужно будет съесть большое количество такого снега, что маловероятно для обычной собаки, пишет ridus.ru.