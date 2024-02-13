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Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Семья из Самарской области в полуфинале конкурса «Это у нас семейное»

13 февраля 2024, 11:25
Одна семья из Самарской области прошла в полуфинал конкурса «Это у нас семейное». Вместе с девятью членами семьи, ученица Большечерниговской школы № 1, София Трубачева, будет соревноваться за ценные призы.

Более 102 тысяч команд со всей России подали заявки на участие в конкурсе за пять месяцев. Только 1575 из них прошли в полуфинал, включая нашу семью из Самарской области. Эти семьи будут бороться за место в финале и возможность получить сертификаты на 5 миллионов рублей для улучшения жилищных условий, пишет sovainfo.ru.

Организаторы отметили, что семья Трубачевых не только набрала необходимое количество баллов на дистанционном этапе, но и превысила его почти в два раза.

Самарская область оказалась одним из лидеров по количеству участников, которые успешно выполнили задания.

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