Семья из Самарской области в полуфинале конкурса «Это у нас семейное»

Более 102 тысяч команд со всей России подали заявки на участие в конкурсе за пять месяцев. Только 1575 из них прошли в полуфинал, включая нашу семью из Самарской области. Эти семьи будут бороться за место в финале и возможность получить сертификаты на 5 миллионов рублей для улучшения жилищных условий, пишет sovainfo.ru.