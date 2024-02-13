Семья из Самарской области в полуфинале конкурса «Это у нас семейное»

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Более 102 тысяч команд со всей России подали заявки на участие в конкурсе за пять месяцев. Только 1575 из них прошли в полуфинал, включая нашу семью из Самарской области. Эти семьи будут бороться за место в финале и возможность получить сертификаты на 5 миллионов рублей для улучшения жилищных условий, пишет sovainfo.ru.
Организаторы отметили, что семья Трубачевых не только набрала необходимое количество баллов на дистанционном этапе, но и превысила его почти в два раза.
Самарская область оказалась одним из лидеров по количеству участников, которые успешно выполнили задания.