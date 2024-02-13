Как получить выгодную цену на аренду жилья: советы риелтора

Важно не выражать свое восхищение квартирой в присутствии владельца, так как это может привести к тому, что цена не будет снижена. Лучше обратить внимание на недостатки квартиры и указать на них, чтобы получить более выгодное предложение. Стоит подготовить список вопросов, которые вам важны, спокойно осмотреть все варианты и оставить впечатление, что у вас есть еще другие варианты.