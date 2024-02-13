Как получить выгодную цену на аренду жилья: советы риелтора

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Чтобы получить выгодную цену, рекомендуется заключать долгосрочные договоры аренды и оплачивать несколько месяцев вперед, пишут «Известия».
Важно не выражать свое восхищение квартирой в присутствии владельца, так как это может привести к тому, что цена не будет снижена. Лучше обратить внимание на недостатки квартиры и указать на них, чтобы получить более выгодное предложение. Стоит подготовить список вопросов, которые вам важны, спокойно осмотреть все варианты и оставить впечатление, что у вас есть еще другие варианты.
Также рекомендуется рассмотреть все доступные варианты в районе, который вам интересен, и составить таблицу сравнения по ценам и другим важным критериям для выбора жилья. Это поможет сделать правильный выбор и договориться о комфортной для вас цене аренды.