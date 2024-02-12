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Published Сегодня, 15:55

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Updated Сегодня, 16:24

Вечная жизнь богачей: переливание молодой крови и криоконсервация

Вечная жизнь богачей: переливание молодой крови и криоконсервация

12 февраля 2024, 15:55
Фото: Изображение Midjourney
Миллиардеры вкладывают в сохранение молодости сотни тысяч долларов. Являются ли новомодные стартапы по продлению жизни реальными шагами на пути к вечной жизни или это очередная попытка сыграть на извечном стремлении человека к бессмертию?

В попытке приостановить старение богачи тратят тысячи долларов за трансфузии крови от молодых людей. Сомнительную услугу предлагает компания Ambrosia миллионера и сооснователя PayPal Питера Тиля.

Проект считается экспериментальным, но за участие в нем придется раскошелиться на сумму от 6 тысяч до 200 тысяч долларов.

Медики же убеждены, что здоровью пожилых клиентов «Амброзии» может быть нанесен вред.

Но миллиардеры уверены, что если сейчас не получится жить вечно, то потом можно будет по крайней мере воскреснуть. Они вкладывают сотни тысяч долларов в криоконсервацию, надеясь, что спустя годы ученые смогут вернуть к жизни их замороженные тела.

Врачебное сообщество и в этом случае настроено скептически, что, однако, не мешает корпорациям предоставлять такие услуги. Мозг они готовы заморозить за 80 тысяч долларов, а консервация всего тела обойдется в 200 тысяч, пишет newia.ru.

От пяти тысяч долларов придется выложить за криоконсервацию почившего домашнего любимца.

Суть еще одного новомодного способа «жить вечно» состоит в сохранении мозга, который будет сканироваться для последующего перевода в компьютерную симуляцию — для вечного существования в виртуальном формате.

На стартап Retro Biosciences из США, осуществляющий исследования в сфере перепрограммирования клеток, потратили уже более 18 миллионов долларов.

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