Вечная жизнь богачей: переливание молодой крови и криоконсервация

Но миллиардеры уверены, что если сейчас не получится жить вечно, то потом можно будет по крайней мере воскреснуть. Они вкладывают сотни тысяч долларов в криоконсервацию, надеясь, что спустя годы ученые смогут вернуть к жизни их замороженные тела.