РЭО сформировал перечень самых активных студенческих экоклубов «Зеленой лиги»

Posted Сегодня, 20:11
Published Сегодня, 20:11
Modified Сегодня, 20:11
Updated Сегодня, 20:11
«„Зеленая лига» — программа развития студенческих экологических объединений, которую мы запустили в марте 2023 года при поддержке движения волонтеров-экологов «Делай!». «Зеленая лига» стала настоящим акселератором для талантливой молодежи, которая запускает проекты в сфере экологии. Спустя год мы подводим итоги и рады представить самые активные клубы», — сообщил глава ППК «РЭО» Денис Буцаев. Как пишет 56orb.ru, он заявил, что от молодого поколения зависит чистое будущее нашей страны, а компания со своей стороны обязуется поддерживать экологические проекты российской молодежи.
В программе приняли участие 55 экологических клубов из 40 субъектов РФ, включая ЛНР и Запорожье. Отбор в «Лигу» организовали в формате конкурса.
«В рейтинг вошли 15 клубов, которые проявили наибольшую активность. В топ-3 оказались два региона. Первое место занял экоклуб Тульского государственного университета „Зеленая экономика“, второе — экологический добровольческий корпус „Сохраняй“ Тульского государственного педагогического университета имени Л. Н. Толстого. Тройку лидеров замкнул экологический клуб Самарского государственного технического университета „Жизнь“», — назвал тройку сильнейших PR-директор Российского экологического оператора Дмитрий Бойко.
При формировании рейтинга эксперты анализировали активность объединений за 2023 год. Стоит отметить, что команды экоклубов принимали участие в мероприятиях федеральной экологической повестки, устраивали собственные экопросветительские и волонтерские активности, реализовали проект «На зеленой волне», информируя молодежь о реформе обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Благодаря циклу мероприятий «На зеленой волне» молодое поколение не только смогло узнать о положительных экологических изменениях в стране, но и получило возможность профориентации. Общими стараниями студенты организовали около семи тысяч мероприятий, в которых приняли участие свыше 53 тысяч человек.
Наиболее активные представители молодежи — участники «Зеленой лиги» смогли выступить в качестве организаторов экологических событий. В октябре пять студентов включили в дирекцию молодежного дня Российского экологического форума (РЭФ).