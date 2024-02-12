РЭО сформировал перечень самых активных студенческих экоклубов «Зеленой лиги»

«„Зеленая лига» — программа развития студенческих экологических объединений, которую мы запустили в марте 2023 года при поддержке движения волонтеров-экологов «Делай!». «Зеленая лига» стала настоящим акселератором для талантливой молодежи, которая запускает проекты в сфере экологии. Спустя год мы подводим итоги и рады представить самые активные клубы», — сообщил глава ППК «РЭО» Денис Буцаев. Как пишет 56orb.ru, он заявил, что от молодого поколения зависит чистое будущее нашей страны, а компания со своей стороны обязуется поддерживать экологические проекты российской молодежи.