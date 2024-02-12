Диетолог рассказала об альтернативе говядине и свинине

Крольчатина представляет собой более диетическое мясо и не содержит антибиотиков и гормонов, которые могут присутствовать в свинине и говядине, отметила Людмила Микитюк. Мясо кролика не входит в повседневный рацион большинства людей, однако оно богато белками, железом, цинком, фосфором и витаминами группы B. Об этом пишет NEWS.ru.