Диетолог рассказала об альтернативе говядине и свинине

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Крольчатина представляет собой более диетическое мясо и не содержит антибиотиков и гормонов, которые могут присутствовать в свинине и говядине, отметила Людмила Микитюк. Мясо кролика не входит в повседневный рацион большинства людей, однако оно богато белками, железом, цинком, фосфором и витаминами группы B. Об этом пишет NEWS.ru.
Кроме того, мясо кролика содержит намного меньше холестерина и жира, что способствует его легкому усвоению организмом. Микитюк отмечает, что у крольчатины имеется уникальный аминокислотный профиль, который оказывает значительную пользу для здоровья.