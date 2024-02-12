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Диетолог рассказала об альтернативе говядине и свинине

Диетолог рассказала об альтернативе говядине и свинине

12 февраля 2024, 11:08
Фото: 1MI
Диетолог Людмила Микитюк назвала мясо, которое приносит организму намного больше пользы, чем говядина и свинина.

Крольчатина представляет собой более диетическое мясо и не содержит антибиотиков и гормонов, которые могут присутствовать в свинине и говядине, отметила Людмила Микитюк. Мясо кролика не входит в повседневный рацион большинства людей, однако оно богато белками, железом, цинком, фосфором и витаминами группы B. Об этом пишет NEWS.ru.

Кроме того, мясо кролика содержит намного меньше холестерина и жира, что способствует его легкому усвоению организмом. Микитюк отмечает, что у крольчатины имеется уникальный аминокислотный профиль, который оказывает значительную пользу для здоровья.

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