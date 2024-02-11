Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:10

Published Сегодня, 14:10

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

Температурные качели, внезапный ремонт и сайт-клон. Омск в воскресенье

Температурные качели, внезапный ремонт и сайт-клон. Омск в воскресенье

11 февраля 2024, 14:10
Фото: 1MI
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Погодные «качели» уже рядом.

Как стало сегодня известно, будущая неделя запомнится надолго — особенно метеозависимым людям. Мылимое ли дело: перепады от -7 до -30? Февраль уверенно отвечает — да. Кроме того, в программе: небольшой снегопад и порывы ветра. Ну, а чтобы быть готовыми к капризам погоды — всегда можно перейти по ссылке ниже и ознакомиться с более подробным прогнозом:

Мощные качели. Синоптики предупредили омичей о нестабильной погоде
Узнать подробнее

Новость №2. Внезапный ремонт на Ватутина.

В преддверии обещанных заморозков бдят и ремонтные службы: АО «Тепловая компания», судя по всему, решила подготовиться заранее — рабочие с ночи находятся на участке и устраняют аварийную ситуацию. Будем надеяться, что трубы теперь точно будут надежнее, ну, а как это было — глазами очевидца, — в новости ниже.

Ремонтные работы. Стала известна причина «раскопок» на улице Ватутина в Омске
Узнать подробнее

Новость №3. Старая-новая схема.

Мошенники продолжают наживаться на жителях Омской области. В это воскресенье стало известно о жительнице города Тары, отдавшей мошенникам свыше 90 тысяч рублей. Как так получилось? Да очень просто — сайт санатория, куда женщина хотела приобрести тур, был не тем, за кого себя выдавал: разница в пару символов, визуально очень похожих друг на друга, и тонко изготовленная копия сайта — подделку выявить очень сложно. Остается надеяться, что злоумышленников найдет наказание, но и подготовиться к возможным схемам новых мошенников тоже нужно. Подробности сегодняшнего случая — в материале ниже.

Клон-мошенник. Отдых в Абхазии обернулся заявлением в полицию для жительницы Тары
Узнать подробнее
#Погода#Ремонт#Омск#Мошенничество#Авария#Мошенники#Санаторий#Тепловая компания#Илья Скобин
Подпишитесь
Обнаженные женщины и 10 тонн металла. В Омске открылась выставка скульптора Капралова
Вчера, 06:48
Мощные качели. Синоптики предупредили омичей о нестабильной погоде
Сегодня, 04:58
Подбирают участок. Строительство крематория в Омске вновь «встало на паузу»
Сегодня, 03:42
Ремонтные работы. Стала известна причина «раскопок» на улице Ватутина в Омске
Сегодня, 10:05
Теперь точно. В Омске введут в строй систему оповещения о ЧС и военных действиях
Сегодня, 07:09
«Бомбардировка бетоном». Омичи рассказали, что с трубы ТЭЦ отвалился тяжелый осколок
Вчера, 07:45