Температурные качели, внезапный ремонт и сайт-клон. Омск в воскресенье

Мошенники продолжают наживаться на жителях Омской области. В это воскресенье стало известно о жительнице города Тары, отдавшей мошенникам свыше 90 тысяч рублей. Как так получилось? Да очень просто — сайт санатория, куда женщина хотела приобрести тур, был не тем, за кого себя выдавал: разница в пару символов, визуально очень похожих друг на друга, и тонко изготовленная копия сайта — подделку выявить очень сложно. Остается надеяться, что злоумышленников найдет наказание, но и подготовиться к возможным схемам новых мошенников тоже нужно. Подробности сегодняшнего случая — в материале ниже.