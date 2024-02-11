Температурные качели, внезапный ремонт и сайт-клон. Омск в воскресенье

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Как стало сегодня известно, будущая неделя запомнится надолго — особенно метеозависимым людям. Мылимое ли дело: перепады от -7 до -30? Февраль уверенно отвечает — да. Кроме того, в программе: небольшой снегопад и порывы ветра. Ну, а чтобы быть готовыми к капризам погоды — всегда можно перейти по ссылке ниже и ознакомиться с более подробным прогнозом:
В преддверии обещанных заморозков бдят и ремонтные службы: АО «Тепловая компания», судя по всему, решила подготовиться заранее — рабочие с ночи находятся на участке и устраняют аварийную ситуацию. Будем надеяться, что трубы теперь точно будут надежнее, ну, а как это было — глазами очевидца, — в новости ниже.
Мошенники продолжают наживаться на жителях Омской области. В это воскресенье стало известно о жительнице города Тары, отдавшей мошенникам свыше 90 тысяч рублей. Как так получилось? Да очень просто — сайт санатория, куда женщина хотела приобрести тур, был не тем, за кого себя выдавал: разница в пару символов, визуально очень похожих друг на друга, и тонко изготовленная копия сайта — подделку выявить очень сложно. Остается надеяться, что злоумышленников найдет наказание, но и подготовиться к возможным схемам новых мошенников тоже нужно. Подробности сегодняшнего случая — в материале ниже.