Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

иллюстрация

Ремонтные работы. Стала известна причина «раскопок» на улице Ватутина в Омске

11 февраля 2024, 10:05
Фото: 1MI
иллюстрация

Омская Тепловая компания приступила к ликвидации аварийной ситуации на Ватутина

В редакцию Города55 прислали видео с ремонтными работами на улице Ватутина напротив дома №3/1.

Как сообщил очевидец, дорога свободна, однако проезжую часть немного сократили.

«Видимо устраняют прорыв трубы» — поделился с редакцией омич.

Водителям стоит быть внимательнее, поскольку сразу за ремонтной площадкой находится пешеходный переход.

Видео, присланное очевидцем
Видео: Город55

Как сообщили редакции Города55 в Единой дежурно-диспетчерской службе Омска, на обозначенном участке ведутся работы по устранению аварийной ситуации. Рабочие приступили к ремонту еще ночью, приблизительное время завершение работ, указанное специалистом ЕДДС — 17:00. Однако, как сообщил диспетчер, срок может увеличиться.

Напомним, ранее Город55 сообщал о перекрытии дороги из-за ремонтных работ на 5-й Северной улице: движение транспорта было невозможно на отрезке от улицы Арктической до улицы Чернышевского.

Будьте внимательны. Из-за ремонта одна из улиц Омска стала недоступна для проезда
Узнать подробнее
#Общество#Видео#Омск#Пешеходный переход#Прорыв трубы#Новости#Дорога#Ремонтные работы#Илья Скобин#Аварийная ситуация#Единая дежурно-диспетчерская служба#Улица Ватутина
Подпишитесь
Обнаженные женщины и 10 тонн металла. В Омске открылась выставка скульптора Капралова
Вчера, 06:48
Мощные качели. Синоптики предупредили омичей о нестабильной погоде
Сегодня, 04:58
Подбирают участок. Строительство крематория в Омске вновь «встало на паузу»
Сегодня, 03:42
Теперь точно. В Омске введут в строй систему оповещения о ЧС и военных действиях
Сегодня, 07:09
«Бомбардировка бетоном». Омичи рассказали, что с трубы ТЭЦ отвалился тяжелый осколок
Вчера, 07:45