Ремонтные работы. Стала известна причина «раскопок» на улице Ватутина в Омске

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Как сообщил очевидец, дорога свободна, однако проезжую часть немного сократили.
«Видимо устраняют прорыв трубы» — поделился с редакцией омич.
Водителям стоит быть внимательнее, поскольку сразу за ремонтной площадкой находится пешеходный переход.
Как сообщили редакции Города55 в Единой дежурно-диспетчерской службе Омска, на обозначенном участке ведутся работы по устранению аварийной ситуации. Рабочие приступили к ремонту еще ночью, приблизительное время завершение работ, указанное специалистом ЕДДС — 17:00. Однако, как сообщил диспетчер, срок может увеличиться.
Напомним, ранее Город55 сообщал о перекрытии дороги из-за ремонтных работ на 5-й Северной улице: движение транспорта было невозможно на отрезке от улицы Арктической до улицы Чернышевского.