Ремонтные работы. Стала известна причина «раскопок» на улице Ватутина в Омске

Как сообщили редакции Города55 в Единой дежурно-диспетчерской службе Омска, на обозначенном участке ведутся работы по устранению аварийной ситуации. Рабочие приступили к ремонту еще ночью, приблизительное время завершение работ, указанное специалистом ЕДДС — 17:00. Однако, как сообщил диспетчер, срок может увеличиться.