Больше участников. Конкурс на пост главного архитектора Омской области проведут вновь

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Стало известно, что конкурс на должность главного архитектора Омской области провалился. Победителя так и не определили, однако это не так плохо, как может показаться на первый взгляд.
Председатель конкурсной комиссии, ректор СибАДИ Александр Жигадло рассказал, что помимо четырех зарегистрированных кандидатов будут еще. Было принято решение о привлечении еще больших участников в конкурсе. К слову, организатором выступает региональное министерство строительства.
По словам Жигадло, конкурс проводили открыто и честно. Представители комиссии решили предоставить возможность участвовать большему числу людей. Заявившиеся на профессиональный отбор будут представлять свое видение градостроительной политики на территории Омской области.
Напомним, что у кандидатов должно быть профильное высшее образование. Стаж работы по специальности при это должен составлять не меньше четырех лет. Участников также будут оценивать и по возрасту — претенденты на пост главного архитектора региона должны быть не старше 65 лет.
Конкурсанты готовят доклад о роли главного архитектора и его полномочиях в системе действующего законодательства. После выступления конкурсная комиссия проводит индивидуальные собеседования с участниками.
Собственно, у Омской области нет главного архитектора с конца ноября 2023 года. В 20-х числах губернатор решил обновить список работников правительства, после чего обычно с чиновниками заключат новые контракты.
При этом пост главного архитектора является конкурсной. До середины осени прошлого года должность занимала Наталья Старченкова. Она села в кресло в мае 2022 года. Теперь вместе с остальными кандидатами она вновь поборется за эту работу.
Ранее было известно, что она борется как минимум с тремя специалистами. В этом числе бывший глава городского депархитектуры и главный архитектор Омска Игорь Павлов, председатель омского отделения Союза архитекторов России Сакен Хусаинов и член Союза архитекторов РФ Ольга Шитикова.
С победителем заключат договор на 12 месяцев. В случае чего контракт продлят.