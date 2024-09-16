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Архитектура омска

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2024
Ожидания подтвердились. Главой омского департамента архитектуры стал Роман Воробьев
16 сентября, 11:43
«Украли идею». Скульптор Любочки рассказал, что больше не хочет работать в Омске
По словам Сергея Норышева, идея памятника Бухгольцу изначально принадлежала ему, однако потом ее украли.
10 февраля, 06:30
2023
Стали известны имена претендентов на пост главного архитектора Омской области
5 декабря 2023, 13:07
Виктор Басаев: «Социальная акция „Решают люди“ затрагивает жизнь каждого»
Председатель Омского областного Союза ветеранов рассказал, как можно продлить жизнь Омскому Кадетскому корпусу.
4 сентября 2023, 13:45
Заместителю губернатора Омской области напомнили об охране культурного наследия
Прокуратура внесла представление зампреду из-за корпуса пивзавода на Волочаевской.
24 марта 2023, 05:15
На набережной в центре Омска планируют установить разноцветных голубей из бетона
А вдоль Ленинской горки хотят создать аллею олимпийских чемпионов.
27 января 2023, 04:28

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