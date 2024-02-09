В три раза вырос оборот наличных в единой сети банкоматов ВТБ, «Открытия» и РНКБ

Posted Сегодня, 18:07
Published Сегодня, 18:07
Modified Сегодня, 18:07
Updated Сегодня, 18:07
Уже можно подвести первые итоги. За двенадцать месяцев держатели карт банка «Открытие» и РНКБ смогли увеличить среднемесячный оборот наличных средств в сети ВТБ в 2,5 раза, а обороты по картам ВТБ и «Открытия» в сети РНКБ выросли более чем в 3 раза. В пять раз увеличился оборот наличных операций клиентов ВТБ и РНКБ в сети «Открытия», пишет inkazan.ru.
Увеличение количества банкоматов позволяет клиентам не только пользоваться ими на «домашних» условиях, заявил заместитель руководителя департамента развития инструментов обслуживания — начальник управления «Устройства самообслуживания» ВТБ Сергей Панюшкин: «Создание общей сети банкоматов стало первым и важным шагом в процессе объединения ВТБ, „Открытия“ и РНКБ и позволило расширить доступность финансовых услуг почти на всей территории страны, включая Крым, где клиенты ВТБ и „Открытия“ также смогут снимать и вносить наличные по своим картам без комиссии».
Динамика роста оборотов наличных средств в объединенной сети очевидна, заявил директор департамента эквайринга банка «Открытие» Виталий Брикунов. По его словам, это означает, что клиенты до достоинству оценили интеграцию банка в группу ВТБ.
«Создание одной из самых масштабных сетей банкоматов в России гарантировало десяткам миллионов человек по всей стране комфортное проведение наличных операций в любом городе страны, — поделился вице-президент — директор департамента розничного бизнеса РНКБ Александр Козинкин. — Финансовый мост между Крымом и материковой частью России работает стабильно и выполняет все необходимые функции для удобства клиентов».
Активная фаза миграции клиентов «Открытия» в ВТБ начнется во втором квартале текущего года, а фактическое объединение бизнесов ВТБ и банка «Открытие» произойдет к концу текущего года. К этому времени все клиенты «Открытия» перейдут на обслуживание в ВТБ. Процессы выстраиваются таким образом, чтобы клиентам было максимально комфортно.