В три раза вырос оборот наличных в единой сети банкоматов ВТБ, «Открытия» и РНКБ

Уже можно подвести первые итоги. За двенадцать месяцев держатели карт банка «Открытие» и РНКБ смогли увеличить среднемесячный оборот наличных средств в сети ВТБ в 2,5 раза, а обороты по картам ВТБ и «Открытия» в сети РНКБ выросли более чем в 3 раза. В пять раз увеличился оборот наличных операций клиентов ВТБ и РНКБ в сети «Открытия», пишет inkazan.ru.