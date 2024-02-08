Тольяттинские врачи объяснили, как с помощью языка узнать о заболеваниях

Если язык бледный, это может быть признаком проблем с питанием, анемии или сердечной недостаточности. Желтый или серый цвет языка может быть связан с курением или патологиями желудочно-кишечного тракта, а также желтухой. Черный цвет языка может указывать на слабость печени и селезенки, а также на наличие дизентерии, вирусных инфекций или абсцессов. Белый цвет языка может быть признаком грибковой инфекции или обезвоживания.