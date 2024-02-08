Тольяттинские врачи объяснили, как с помощью языка узнать о заболеваниях

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Например, у здорового человека язык имеет бледно-розовый цвет. Однако, если язык становится бордовым, это может указывать на наличие жара или инфекционного заболевания, такого как грипп или корь. Темно-коричневый цвет языка может быть связан с кровотечением в полости рта, возможно, вызванным пародонтитом или гингивитом. Фиолетовый цвет языка может указывать на проблемы с кровью или дыхательной системой, пишет sovainfo.ru.
Если язык бледный, это может быть признаком проблем с питанием, анемии или сердечной недостаточности. Желтый или серый цвет языка может быть связан с курением или патологиями желудочно-кишечного тракта, а также желтухой. Черный цвет языка может указывать на слабость печени и селезенки, а также на наличие дизентерии, вирусных инфекций или абсцессов. Белый цвет языка может быть признаком грибковой инфекции или обезвоживания.
Синий цвет языка может указывать на проблемы с почками, а голубоватый оттенок может быть связан с плохой циркуляцией крови, цингой или отравлением тяжелыми металлами, особенно ртутью, как уточнили врачи из Тольяттинской городской клинической больницы № 5.
Наличие лакированного ярко-красного или черно-коричневого языка может указывать на проблемы со желудком. Если язык имеет глубокие бороздки разного размера и цвета, это может быть признаком хронического поражения желудка и кишечника, неправильного питания или некоторых психических заболеваний. Также состояние языка может указывать на наличие аллергической реакции. Если язык искривлен, это может означать нарушение мозгового кровообращения или работы органов левой или правой половины тела.