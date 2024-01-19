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Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

В Омске старинное здание на Броз Тито сдают в аренду за 1,8 млн рублей в год

Раньше принадлежало УМВД. Для старинного здания в центре Омска ищут нового арендатора

19 января 2024, 10:31
Фото: yandex.ru/maps

В Омске старинное здание на Броз Тито сдают в аренду за 1,8 млн рублей в год

Двухэтажное здание 1925–1927 года постройки признано объектом культурного наследия.

Омское ТУ Росимущества ищет арендатора для двухэтажного деревянного здания площадью 322,2 кв. м на улице Броз Тито, 5а. Административное здание признано объектом культурного наследия и сегодня находится в федеральной собственности. Построили его в 1925–1927 годах, в оформлении наличников использована советская атрибутика.

Минимальный арендный платеж в месяц составит 149 178,6 рублей, а в год — чуть выше 1,79 млн рублей. Договор с арендатором хотят заключить на пять лет.

Здание на улице Броз ТитоЗдание на улице Броз Тито
Здание на улице Броз ТитоЗдание на улице Броз Тито
Здание на улице Броз ТитоЗдание на улице Броз Тито
Здание на улице Броз ТитоЗдание на улице Броз Тито
Здание на улице Броз Тито
Фото: ГИС Торги
«Победитель аукциона должен заключить договор аренды на земельный участок с кадастровым номером 55:36:090101:5267. <…> арендная плата будет в размере 3% от кадастровой стоимости земельного участка», — говорится в проекте договора.

Участок площадью 425 кв. м предназначен для размещения административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства и религии.

Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Отметим, что ранее зданием на праве оперативного управления владело омское УМВД, а земельным участком под ним — на праве постоянного бессрочного пользования. Но в прошлом году через суд полиции удалось «сбросить с себя» данные объекты недвижимости. В своем заявлении ведомство утверждало, что потребность в их использовании как в настоящем времени, так и в будущем отсутствует.

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#Бизнес#Омск#Аренда#Торги#Новости#Историческое здание#Юлия Истомина#Росимущество#Объект культурного наследия
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