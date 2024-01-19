Раньше принадлежало УМВД. Для старинного здания в центре Омска ищут нового арендатора

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Омское ТУ Росимущества ищет арендатора для двухэтажного деревянного здания площадью 322,2 кв. м на улице Броз Тито, 5а. Административное здание признано объектом культурного наследия и сегодня находится в федеральной собственности. Построили его в 1925–1927 годах, в оформлении наличников использована советская атрибутика.
Минимальный арендный платеж в месяц составит 149 178,6 рублей, а в год — чуть выше 1,79 млн рублей. Договор с арендатором хотят заключить на пять лет.
«Победитель аукциона должен заключить договор аренды на земельный участок с кадастровым номером 55:36:090101:5267. <…> арендная плата будет в размере 3% от кадастровой стоимости земельного участка», — говорится в проекте договора.
Участок площадью 425 кв. м предназначен для размещения административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства и религии.
Отметим, что ранее зданием на праве оперативного управления владело омское УМВД, а земельным участком под ним — на праве постоянного бессрочного пользования. Но в прошлом году через суд полиции удалось «сбросить с себя» данные объекты недвижимости. В своем заявлении ведомство утверждало, что потребность в их использовании как в настоящем времени, так и в будущем отсутствует.