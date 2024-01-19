Раньше принадлежало УМВД. Для старинного здания в центре Омска ищут нового арендатора

Отметим, что ранее зданием на праве оперативного управления владело омское УМВД, а земельным участком под ним — на праве постоянного бессрочного пользования. Но в прошлом году через суд полиции удалось «сбросить с себя» данные объекты недвижимости. В своем заявлении ведомство утверждало, что потребность в их использовании как в настоящем времени, так и в будущем отсутствует.