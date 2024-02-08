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Режиссер фильма о Жириновском ответил на предложение взять Кологривого на роль

8 февраля 2024, 05:49
Депутат Иван Вершинин, представляющий ЛДПР в тюменской областной думе, высказал мнение о возможной роли Никиты Кологривого в грядущем фильме о Владимире Жириновском.

Никита стал известным большой аудитории после своей роли Кащея из сериала «Слово пацана: кровь на асфальте». По мнению Вершинина, Никита не только похож на Жириновского внешне, но и имеет схожий темперамент, что поможет ему воплотить образ политика на экране.

Вершинин поделился своим мнением в социальной сети Вконтакте, прикрепив несколько фотографий актера и политика. Однако режиссер фильма Александр Баранов пока не обсуждает выбор главного исполнителя роли. По его словам, проект находится еще на самом начальном этапе и актеры будут рассматриваться позже, на кастинге.

Баранов в беседе с ridus.ru отметил, что Никита Кологривый действительно похож на Жириновского по фотографиям, но для главной роли нужно учитывать и другие факторы, кроме внешности. Он отметил, что ему необходимо увидеть, как актер сможет воплотить характер и особенности Жириновского на самом деле.

Пока точная дата кастинга неизвестна, но предполагается, что он может состояться в течение полутора-двух месяцев. Режиссер уточнил, что планы могут измениться, так как организационные вопросы иногда бывают непредсказуемыми.

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