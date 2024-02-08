Режиссер фильма о Жириновском ответил на предложение взять Кологривого на роль

Баранов в беседе с ridus.ru отметил, что Никита Кологривый действительно похож на Жириновского по фотографиям, но для главной роли нужно учитывать и другие факторы, кроме внешности. Он отметил, что ему необходимо увидеть, как актер сможет воплотить характер и особенности Жириновского на самом деле.