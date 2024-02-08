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Posted Сегодня, 11:35

Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

Экономист предупредила о рисках банковских инвесткопилок

8 февраля 2024, 11:35
В последние время банки предлагают своим клиентам новый вид счетов — инвесткопилки. Они позволяют накапливать деньги и в то же время инвестировать, даже если вы не разбираетесь в фондовом рынке.

На такие счета можно переводить округления от повседневных трат и другие небольшие поступления. Можно пополнять свою копилку вручную или настраивать автоматические перечисления, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Однако перед тем как выбрать такой инструмент, нужно учесть несколько важных моментов. Об этом предупредила экономист Наталья Проданова.

Инвесткопилка — это не просто банковский вклад или накопительный счет. В отличие от них, она не гарантирует определенный процент доходности. Это брокерский счет, который не подпадает под страхование Агентства по страхованию вкладов. То есть, в случае банкротства банка вы потеряете свои вложения.

Кроме того, нет гарантии доходности — это зависит от цены пая на рынке. Инвестиции на фондовом рынке всегда связаны с рисками, поэтому цены на активы могут как расти, так и падать.

Еще один важный момент — при выводе денег из инвесткопилки вы должны будете заплатить налог на доход в размере 13%. Также управляющая компания включает свой процент в стоимость паев.

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