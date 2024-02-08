Экономист предупредила о рисках банковских инвесткопилок

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
На такие счета можно переводить округления от повседневных трат и другие небольшие поступления. Можно пополнять свою копилку вручную или настраивать автоматические перечисления, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Однако перед тем как выбрать такой инструмент, нужно учесть несколько важных моментов. Об этом предупредила экономист Наталья Проданова.
Инвесткопилка — это не просто банковский вклад или накопительный счет. В отличие от них, она не гарантирует определенный процент доходности. Это брокерский счет, который не подпадает под страхование Агентства по страхованию вкладов. То есть, в случае банкротства банка вы потеряете свои вложения.
Кроме того, нет гарантии доходности — это зависит от цены пая на рынке. Инвестиции на фондовом рынке всегда связаны с рисками, поэтому цены на активы могут как расти, так и падать.
Еще один важный момент — при выводе денег из инвесткопилки вы должны будете заплатить налог на доход в размере 13%. Также управляющая компания включает свой процент в стоимость паев.