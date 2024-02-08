Экономист предупредила о рисках банковских инвесткопилок

Инвесткопилка — это не просто банковский вклад или накопительный счет. В отличие от них, она не гарантирует определенный процент доходности. Это брокерский счет, который не подпадает под страхование Агентства по страхованию вкладов. То есть, в случае банкротства банка вы потеряете свои вложения.