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Published Сегодня, 06:24

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Updated Сегодня, 06:26

Врач в Кузбассе осужден за взятку и служебный подлог

7 февраля 2024, 06:24
В Кузбассе врача суд признал виновным в получении взятки и подделке документов. 43-летняя бывшая исполняющая обязанности заведующей сельской амбулатории в Беловском округе была признана виновной в двух преступлениях.

По данным следствия, в августе 2022 года она получила от посредника деньги за внесение ложных сведений в официальные документы об заболевании взяткодателя и выдачу ему фиктивного листа нетрудоспособности. История стала известна после проверки прокуратурой. Подсудимая сотрудничала со следствием и признала свою вину. Суд приговорил ее к условному лишению свободы с испытательным сроком и штрафом, а также запретил занимать определенные должности на два года. Осужденная также должна возместить государству сумму взятки. В отношении взяткодателя уже вынесен приговор, а дело посредника находится на рассмотрении суда, пишет sibdepo.ru.

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