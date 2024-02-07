Врач в Кузбассе осужден за взятку и служебный подлог

По данным следствия, в августе 2022 года она получила от посредника деньги за внесение ложных сведений в официальные документы об заболевании взяткодателя и выдачу ему фиктивного листа нетрудоспособности. История стала известна после проверки прокуратурой. Подсудимая сотрудничала со следствием и признала свою вину. Суд приговорил ее к условному лишению свободы с испытательным сроком и штрафом, а также запретил занимать определенные должности на два года. Осужденная также должна возместить государству сумму взятки. В отношении взяткодателя уже вынесен приговор, а дело посредника находится на рассмотрении суда, пишет sibdepo.ru.