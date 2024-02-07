Сотни частных домов под снос? В Омске участок на Лермонтова хотят отдать под КРТ

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
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Updated Сегодня, 07:14
В Омске для еще одного участка площадью 25,6 га разрабатывают проект комплексного развития территории. Находится он в Центральном округе, в границах улиц 20-я Линия, Лермонтова, 3-й Разъезд и Красных зорь.
Сейчас на этой территории находится 289 частных домов высотой в один-два этажа, три двухэтажки на улице Красных Зорь и двухэтажное административное здание. Часть участка восточнее 25-й Линии после сноса квартала аварийных двухэтажек свободна от каких-либо построек.
Пока никакой конкретики по проекту КРТ на Лермонтова нет. В депархитектуры омской мэрии, как стало известно Городу55, только готовятся разрабатывать эскиз жилой застройки территории. Отметим, что КРТ подразумевает, что помимо жилых домов, на участке застройщик должен возвести всю необходимую инфраструктуру: школу, детсад, объекты здравоохранения и др.
Напомним, что летом в зону, подлежащую комплексному развитию, решили включить жилые кварталы в Центральном округе — в районе улиц 16-я Северная, Герцена, Красный Пахарь и 7-я Северная. Здесь расположены аварийные многоэтажки и более 400 частных домов. Застройщика для этого микрорайона собирались определить на торгах. Поучаствовать в них хотел омский бизнесмен Шамил Шихмирзаев, который работает на смежной территории. В настоящий момент торги на определение застройщика еще не объявлялись.