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Сотни частных домов под снос? В Омске участок на Лермонтова хотят отдать под КРТ

7 февраля 2024, 07:02
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске хотят отдать под комплексную застройку участок с сотнями частных домов

Территория площадью 25 га находится в границах улиц 20-я Линия, Лермонтова, 3-й Разъезд и Красных зорь.

В Омске для еще одного участка площадью 25,6 га разрабатывают проект комплексного развития территории. Находится он в Центральном округе, в границах улиц 20-я Линия, Лермонтова, 3-й Разъезд и Красных зорь.

Сейчас на этой территории находится 289 частных домов высотой в один-два этажа, три двухэтажки на улице Красных Зорь и двухэтажное административное здание. Часть участка восточнее 25-й Линии после сноса квартала аварийных двухэтажек свободна от каких-либо построек.

КРТ на ЛермонтоваКРТ на Лермонтова
КРТ на Лермонтова
Фото: Департамент архитектуры и градостроительства администрации Омска

Пока никакой конкретики по проекту КРТ на Лермонтова нет. В депархитектуры омской мэрии, как стало известно Городу55, только готовятся разрабатывать эскиз жилой застройки территории. Отметим, что КРТ подразумевает, что помимо жилых домов, на участке застройщик должен возвести всю необходимую инфраструктуру: школу, детсад, объекты здравоохранения и др.

Напомним, что летом в зону, подлежащую комплексному развитию, решили включить жилые кварталы в Центральном округе — в районе улиц 16-я Северная, Герцена, Красный Пахарь и 7-я Северная. Здесь расположены аварийные многоэтажки и более 400 частных домов. Застройщика для этого микрорайона собирались определить на торгах. Поучаствовать в них хотел омский бизнесмен Шамил Шихмирзаев, который работает на смежной территории. В настоящий момент торги на определение застройщика еще не объявлялись.

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#Общество#Омск#Строительство#Снос дома#Новости#Департамент архитектуры#Частный сектор#Микрорайон#Юлия Истомина#КРТ
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