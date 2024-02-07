Сотни частных домов под снос? В Омске участок на Лермонтова хотят отдать под КРТ

Напомним, что летом в зону, подлежащую комплексному развитию, решили включить жилые кварталы в Центральном округе — в районе улиц 16-я Северная, Герцена, Красный Пахарь и 7-я Северная. Здесь расположены аварийные многоэтажки и более 400 частных домов. Застройщика для этого микрорайона собирались определить на торгах. Поучаствовать в них хотел омский бизнесмен Шамил Шихмирзаев, который работает на смежной территории. В настоящий момент торги на определение застройщика еще не объявлялись.