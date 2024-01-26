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«Регата» разрастается. Гуринову одобрили проект строительства еще одного дома в Омске

26 января 2024, 06:12
Фото: 1MI
Иллюстрация

Гуринову одобрили проект еще одной многоэтажки в омском микрорайоне «Регата»

Разработкой проектной документации занимался «Завод сборного железобетона №6».

Городу55 стало известно, что омская строительная компания «Завод сборного железобетона №6», которой руководит Юрий Гуринов, получила положительное заключение на проект строительства жилого дома. Многоэтажка под №10 появится в жилом квартале в границах улиц 22 Декабря, Граничная и 12 Декабря. Речь идет о микрорайоне «Регата» на Левобережье Омска.

В качестве экспертной организации выступило ООО «Базис». Разработкой проектной документации занимался сам застройщик — «ЗСЖБ №6».

Напомним, что микрорайон «Регата» находится на берегу Иртыша. Этот ЖК будет состоять из восьми 10-этажных домов и четырех 16-этажных домов. Также на территории микрорайона должны появиться детсад на 120 мест, школа на 240 мест, спортобъекты и многоярусные гаражи.

В ноябре прошлого года на территории «Регаты» ввели в эксплуатацию 16-этажный дом с волнистыми фасадами.

Вид на Иртыш и пляж по соседству. В Омске сдали многоэтажку с волнистыми фасадами
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#Общество#Омск#Строительство#Застройщик#Проект#Новости#Экспертиза#Юрий Гуринов#Юлия Истомина#ЗСЖБ-6#Регата
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