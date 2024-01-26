«Регата» разрастается. Гуринову одобрили проект строительства еще одного дома в Омске

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Городу55 стало известно, что омская строительная компания «Завод сборного железобетона №6», которой руководит Юрий Гуринов, получила положительное заключение на проект строительства жилого дома. Многоэтажка под №10 появится в жилом квартале в границах улиц 22 Декабря, Граничная и 12 Декабря. Речь идет о микрорайоне «Регата» на Левобережье Омска.
В качестве экспертной организации выступило ООО «Базис». Разработкой проектной документации занимался сам застройщик — «ЗСЖБ №6».
Напомним, что микрорайон «Регата» находится на берегу Иртыша. Этот ЖК будет состоять из восьми 10-этажных домов и четырех 16-этажных домов. Также на территории микрорайона должны появиться детсад на 120 мест, школа на 240 мест, спортобъекты и многоярусные гаражи.
В ноябре прошлого года на территории «Регаты» ввели в эксплуатацию 16-этажный дом с волнистыми фасадами.