«Регата» разрастается. Гуринову одобрили проект строительства еще одного дома в Омске

Напомним, что микрорайон «Регата» находится на берегу Иртыша. Этот ЖК будет состоять из восьми 10-этажных домов и четырех 16-этажных домов. Также на территории микрорайона должны появиться детсад на 120 мест, школа на 240 мест, спортобъекты и многоярусные гаражи.