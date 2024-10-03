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КРТ

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Октябрь
Опасения оправдались? В Омске участки на Кемеровской отдают под высотную застройку
3 октября, 05:33
Сентябрь
Снова доработки. Частный сектор в Амурском поселке отдают под комплексную застройку
17 сентября, 03:10
Ставки подросли: к будущему микрорайону на Лермонтова прирезали еще полтора гектара
6 сентября, 07:12
Август
«Реновация по-омски»: новая зона застройки на Северных уменьшилась в полтора раза
6 августа, 05:09
Июль
Более 100 домов под снос. 10,2 га в Амурском поселке отдают под комплексную застройку
3 июля, 03:50
Май
Частники не нужны? Пять новых участков в Омске хотят отдать под комплексную застройку
16 мая, 05:28
Апрель
Больше 300 домов под снос. В Омске на Лермонтова хотят построить новый микрорайон
25 апреля, 04:55
«Реновация» по-омски. 720 домов приговорили к сносу ради нового ЖК на Северных
25 апреля, 04:52
Февраль
Не выше сосен. Тюменскому застройщику одобрили проект дома в омском ЖК «Пушкино»
27 февраля, 10:32
Пустуют после сноса авариек. Какие новые участки в Омске хотят комплексно застраивать
9 февраля, 11:20
Есть много замечаний. Омский минстрой отправил на доработку проект КРТ на Северных
9 февраля, 09:48
Сотни частных домов под снос? В Омске участок на Лермонтова хотят отдать под КРТ
7 февраля, 07:02

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