Стал известен претендент на застройку нового микрорайона на Северных в Омске

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Накануне на сайте городской администрации опубликовали проект постановления «О комплексном развитии территории жилой застройки в районе улицы 16-я Северная, улицы Герцена, улицы Красный Пахарь, улицы 7-я Северная». Под застройку собираются отдать 28 гектаров, где под снос попадут более 400 частных домов и 4 аварийных многоквартирных дома. Девелопера определят на торгах: когда именно их объявят — пока не уточняется.
Городу55 стало известно, что свои шансы на аукционе попытает омский бизнесмен Шамил Шихмирзаев, который занимается застройкой на смежной территории в границах улиц 1-я Северная, Орджоникидзе, 7-я Северная, Герцена и считается главным фаворитом на получение 28 гектаров.
«Да, мы планируем заявляться на аукцион. Но это долгая история. Пока неизвестно, какими будут условия, кто заявится на аукцион. Могут быть и иногородние застройщики», — рассказал Городу55 Шихмирзаев.
Напомним, что в настоящий момент в Омске уже реализуют свои проекты и строят дома ГК «Эталон» из Питера, «Брусника» из Екатеринбурга, «Dogma» из Краснодара и «Оскар» из Тюмени (учредителем этой компании является сын депутата Госдумы, американский военный офицер Степан Ремезков).
Предприниматель Шамил Шихмирзаев считает, что частным сектором в центре города надо заниматься:
«Кто бы не стал застройщиком на этой территории, главное, чтобы жителей не обижали. Надо каждого выслушать, предложить достойный вариант».
Уже реализуемое Шихмирзаевым строительство на месте частных домов микрорайона «Северное сияние» выполняется по старинке, так как КРТ на эту территорию не распространяется. Выкуп частного сектора происходит в рамках гражданско-правовых отношений. Процесс, по словам Шихмирзаева не быстрый, но все идет по плану: выкупается участок за участком. Раньше за одну сотку предлагали 1 млн рублей, но сейчас цены изменились и обсуждаются в каждом конкретном случае, чтобы «люди могли купить жилье и переезжали аккуратно».
Отметим, что Шамилю Шихмирзаеву принадлежит компания «Промстройкомплект-сервис», специализирующаяся на аренде и управлении собственным или арендованным нежилым имуществом. Также предприниматель является представителем Республики Дагестан в Омской области.