Стал известен претендент на застройку нового микрорайона на Северных в Омске

Уже реализуемое Шихмирзаевым строительство на месте частных домов микрорайона «Северное сияние» выполняется по старинке, так как КРТ на эту территорию не распространяется. Выкуп частного сектора происходит в рамках гражданско-правовых отношений. Процесс, по словам Шихмирзаева не быстрый, но все идет по плану: выкупается участок за участком. Раньше за одну сотку предлагали 1 млн рублей, но сейчас цены изменились и обсуждаются в каждом конкретном случае, чтобы «люди могли купить жилье и переезжали аккуратно».