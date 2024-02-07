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Posted Сегодня, 06:04

Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

Родители в Красноярском крае устроили драку на школьном собрании

7 февраля 2024, 06:04
По информации от Kras Mash, в селе Усть-Пит Красноярского края произошел инцидент во время школьного собрания, на котором обсуждали драку между детьми. Родители, включая главу поселения, начали разбираться в своих отношениях, используя предметы мебели.

Одна из матерей рассказала, что ее ребенок пришел домой после уроков в состоянии истерики и рассказал, что сын главы поселения нанес ему подзатыльник и перекинул через себя. Школьные представители заявили, что проверили записи видеонаблюдения и не заметили ничего подозрительного. Однако ученики сообщили, что видели конфликт, пишет ИА «Амител».

Во время школьного собрания мать одного из детей вспылила и схватила стул, чтобы напасть на главу поселения, чуть не бросив его телефон.

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