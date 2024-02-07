Родители в Красноярском крае устроили драку на школьном собрании

Одна из матерей рассказала, что ее ребенок пришел домой после уроков в состоянии истерики и рассказал, что сын главы поселения нанес ему подзатыльник и перекинул через себя. Школьные представители заявили, что проверили записи видеонаблюдения и не заметили ничего подозрительного. Однако ученики сообщили, что видели конфликт, пишет ИА «Амител».