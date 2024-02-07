РЭО: На сортировочном комплексе в Свердловской области начнут перерабатывать органику

Posted Сегодня, 20:37
Published Сегодня, 20:37
Modified Сегодня, 20:37
Updated Сегодня, 20:37
По данным, предоставленным гендиректором РЭО Денисом Буцаевым, летом 2023 года в Краснотурьинске заработал новый мусоросортировочный завод, оснащеный оборудованием преимущественно российского производства. До конца первого квартала 2024 года запланировано завершение строительных работ на участке компостирования органических фракций, отбираемых на новом объекте по сортировке мусора. Мощность участка составит 50 тысяч тонн в год.
Мощности краснотурьинского мусоросортировочного завода были введены в эксплуатацию 28 июля прошлого года. Строительство объекта осуществлялось на средства инвестора и обошлось более чем в 900 млн рублей, пишет tagilcity.ru.
Согласно заявлению замгендиректора РЭО Евгения Карелова, в этом году в Свердловской области заработает еще один комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Объект, расположенный в Нижнем Тагиле, позволит сократить объемы отходов, направляемых на захоронение.
Напомним, что ключевая задача РЭО — формирование комплексной системы обращения с ТКО в Российской Федерации в рамках национального проекта «Экология». Объемы отходов, вывозимых на полигоны, будут сокращаться, благодаря чему снизится экологическая нагрузка на население. К 2030 году запланировано достичь 100-процентной сортировки отходов и сокращения на 50% объемов ТКО, вывозимых на захоронение. Достичь этих показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.