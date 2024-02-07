РЭО: На сортировочном комплексе в Свердловской области начнут перерабатывать органику

Напомним, что ключевая задача РЭО — формирование комплексной системы обращения с ТКО в Российской Федерации в рамках национального проекта «Экология». Объемы отходов, вывозимых на полигоны, будут сокращаться, благодаря чему снизится экологическая нагрузка на население. К 2030 году запланировано достичь 100-процентной сортировки отходов и сокращения на 50% объемов ТКО, вывозимых на захоронение. Достичь этих показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.