Посол РФ в Великобритании назвал незаконными планы по конфискации активов

Кроме того, Келин заявил, что за последние два года он не видел ни одного живого олигарха в Лондоне. Он также отметил, что после продажи клуба «Челси» Романом Абрамовичем команда стала играть хуже и находится в середине премьер-лиги. По его словам, игроки жалуются на отсутствие Абрамовича, которого они почитали, когда он был владельцем клуба и команда занимала лидирующие позиции.