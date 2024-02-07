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Published Сегодня, 19:34

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Updated Сегодня, 19:37

Посол РФ в Великобритании назвал незаконными планы по конфискации активов

7 февраля 2024, 19:34
Посол Российской Федерации в Великобритании Андрей Келин высказал свое несогласие с планами конфискации замороженных российских активов, назвав их незаконными. По его словам, существуют международные и европейские законы, которые запрещают такие действия.

В интервью RTVI он также указал на закон State Immunity Act, принятый Великобританией в 1978 году, который гарантирует иммунитет государственной собственности от принудительных мер, связанных с судебными решениями.

В случае, если Британия все-таки примет этот шаг, посол заявил, что Россия ответит адекватно. Он упомянул о возможности применить ответные меры в отношении британской собственности на территории России.

Келин призвал россиян, которые стали объектами британских санкций, обращаться в суд. По его данным, речь идет о 1600 частных лицах и 250 юридических лицах. Посол отметил, что есть как проигрыши, так и выигрыши в судебных делах по антисанкционным мерам. Он подчеркнул необходимость быть более активными и упомянул о том, что некоторые юридические фирмы в России уже занимаются этими делами.

Кроме того, Келин заявил, что за последние два года он не видел ни одного живого олигарха в Лондоне. Он также отметил, что после продажи клуба «Челси» Романом Абрамовичем команда стала играть хуже и находится в середине премьер-лиги. По его словам, игроки жалуются на отсутствие Абрамовича, которого они почитали, когда он был владельцем клуба и команда занимала лидирующие позиции.

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