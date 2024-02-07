Расплавится снег. Омичей ждет сильнейшее февральское потепление до +2 градусов

В субботу, 10 февраля, ночью температура опустится до -8… -13 градусов, при прояснении может быть все -18 градусов. Синоптики говорят, что с этого дня в Омскую область вновь придет похолодание. В светлое время суток термометр будет показывать те же температуры, что и ночью. В первый нерабочий день этой недели будет снег, на проезжей части появятся снежные заносы и гололедица. Западный, юго-западный ветер задует со скоростью 7-12 м/с. Максимальные порывы достигнут 17 м/с в некоторых районах.