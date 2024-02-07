Расплавится снег. Омичей ждет сильнейшее февральское потепление до +2 градусов

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
В Обь-Иртышском УГМС представили прогноз погоды на оставшиеся дни рабочей недели. В течение ближайшего время на территории Омской области ожидается потепление, но ночью может быть все также холодно, как и в зимнее время.
Например, завтра, в четверг, 8 февраля, ночью будет -5… -10 градусов. В светлое время суток температура воздуха составит -3… -8 градусов. Прогнозируется небольшой снег с метелью и снежными заносами, гололедицей на дорогах. Юго-восточный ветер задует со скоростью 7-12 м/с. Метеорологи предупреждают, что в отдельных районах возможны порывы и до 15-18 м/с.
В пятницу, 9 февраля, термометр покажет -4… -9 градусов, но местами может быть и -14. Днем потеплеет до -3… +2 градусов. Кое-где температура будет держаться на уровне -8 градусов, так что стоит утепляться. Ожидается снег с дождем. Юго-западный ветер задует с той же скоростью, что и в четверг. На дорогах будут снежные заносы, гололедица и откладываться снег.
В субботу, 10 февраля, ночью температура опустится до -8… -13 градусов, при прояснении может быть все -18 градусов. Синоптики говорят, что с этого дня в Омскую область вновь придет похолодание. В светлое время суток термометр будет показывать те же температуры, что и ночью. В первый нерабочий день этой недели будет снег, на проезжей части появятся снежные заносы и гололедица. Западный, юго-западный ветер задует со скоростью 7-12 м/с. Максимальные порывы достигнут 17 м/с в некоторых районах.
Добавим, что в этом году достаточно снежная зима не только в Омске, но и в целом по всей России. Ранее в Гидрометцентре РФ заявляли, что последний месяц зимы в регионе выдастся аномально теплым. Дневная температура воздуха будет выше на +1… +1,5 градуса, чем обычно.