Медики объяснили, сколько часов в день проводить в наушниках

При этом, отметил Мусаев, следует как можно реже слушать в наушниках музыку на высоких частотах. В частности, классические произведения более сложны и богаты компонентами, которые активизируют работу слуха и запускают мозговые процессы. Поэтому такую музыку при возможности лучше слушать через колонки, исключив опасные нагрузки на слуховой аппарат.