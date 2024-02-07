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Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Медики объяснили, сколько часов в день проводить в наушниках

7 февраля 2024, 13:53
Наслаждаться музыкой в наушниках без вреда здоровью можно не более пяти часов в день.

Об этом в интервью News.ru сообщил завотделением отоларингологии Химкинской областной больницы Шагабутдин Мусаев. В частности, он предупредил: более длительное по времени использование наушников вызывает воспаления и может привести к появлению пролежней.

При этом, отметил Мусаев, следует как можно реже слушать в наушниках музыку на высоких частотах. В частности, классические произведения более сложны и богаты компонентами, которые активизируют работу слуха и запускают мозговые процессы. Поэтому такую музыку при возможности лучше слушать через колонки, исключив опасные нагрузки на слуховой аппарат.

В завершение отоларинголог напомнил, какие наушники считаются наиболее вредными для слуха: это внутриканальные «затычки», которые создают в ухе вакуум, вызывая перегрузки для барабанных перепонок.

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